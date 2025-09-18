Redacción FOX Deportes
Giovanni Di Lorenzo, el segundo expulsado de la jornada
El italiano se marchó tras derribar a Erling Haaland.
Giovanni Di Lorenzo dejó al Napoli con 10 hombres al minuto 21, luego de una entrada sobre Erling Haaland.
El delantero del Manchester City encontró un hueco entre los dos centrales, recibió el esférico y emprendió la carrera hacia el arco resguardado por Vanja Milinković-Savić.
Sin embargo, Di Lorenzo lo alcanzó y se barrió buscando desarmarlo. Aunque consiguió su cometido, Haaland terminó tendido en el césped y reclamando una tarjeta roja.
El central no marcó nada en un inicio, pero revisó la jugada tras sugerencia del VAR y Di Lorenzo se marchó expulsado; el segundo jugador que ve el cartón rojo, después de Dani Carvajal.
Napoli captain Giovanni Di Lorenzo sees a straight red card 😰🟥 pic.twitter.com/GVmKRGTLHP— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 18, 2025
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT