Giovanni Di Lorenzo, el segundo expulsado de la jornada

Redacción FOX Deportes

Giovanni Di Lorenzo dejó al Napoli con 10 hombres al minuto 21, luego de una entrada sobre Erling Haaland.

El delantero del Manchester City encontró un hueco entre los dos centrales, recibió el esférico y emprendió la carrera hacia el arco resguardado por Vanja Milinković-Savić.

Sin embargo, Di Lorenzo lo alcanzó y se barrió buscando desarmarlo. Aunque consiguió su cometido, Haaland terminó tendido en el césped y reclamando una tarjeta roja.

El central no marcó nada en un inicio, pero revisó la jugada tras sugerencia del VAR y Di Lorenzo se marchó expulsado; el segundo jugador que ve el cartón rojo, después de Dani Carvajal.