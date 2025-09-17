Oscar Sandoval
Manchester City y Napoli se ponen a prueba en la Champions League
El campeón del futbol italiano regresa a la Liga de Campeones
Manchester City recibe a Napoli que regresa a la Champions League después de un año de ausencia y necesita una victoria para ganar en confianza y no complicarse el boleto a la segunda ronda como lo hizo la temporada pasada.
El City arrancó lento, pero la victoria en el derbi contra Manchester United reforzó el ánimo tras dos derrotas consecutivas y de cara al primer duelo continental ante Napoli que se estrena en el nuevo formato, que intentará plantar cara al equipo de Pep Guadiola y sumar.
Será el quinto enfrentamiento entre ambos en la Liga de Campeones y el balance está a favor del conjunto inglés con dos triunfos, un empate y una derrota, pero los napolitanos buscarán el primer triunfo ante los ‘Cityzens’ como visitantes para saldar cuentas.
No será lo único que a lo que aspiren los ‘Azzurri’ que tienen una racha de dos derrotas consecutivas ante el City que aunque Guardiola lo niegue, estará entre los candidatos hasta que llegue su eliminación.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT