Manchester City y Napoli se ponen a prueba en la Champions League

Oscar Sandoval

Manchester City recibe a Napoli que regresa a la Champions League después de un año de ausencia y necesita una victoria para ganar en confianza y no complicarse el boleto a la segunda ronda como lo hizo la temporada pasada.

The countdown is on ⏳ pic.twitter.com/2jrc46PKJ7 — Manchester City (@ManCity) September 17, 2025

El City arrancó lento, pero la victoria en el derbi contra Manchester United reforzó el ánimo tras dos derrotas consecutivas y de cara al primer duelo continental ante Napoli que se estrena en el nuevo formato, que intentará plantar cara al equipo de Pep Guadiola y sumar.

Será el quinto enfrentamiento entre ambos en la Liga de Campeones y el balance está a favor del conjunto inglés con dos triunfos, un empate y una derrota, pero los napolitanos buscarán el primer triunfo ante los ‘Cityzens’ como visitantes para saldar cuentas.

No será lo único que a lo que aspiren los ‘Azzurri’ que tienen una racha de dos derrotas consecutivas ante el City que aunque Guardiola lo niegue, estará entre los candidatos hasta que llegue su eliminación.