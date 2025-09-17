Oscar Sandoval
Pep Guardiola descarta a Manchester City para la Champions League
Guardiola aseguró que disfrutarán del viaje en el torneo continental
Manchester City debutará en la Champions League 2025/26 este jueves frente a Napoli y antes de que el balón ruede, Pep Guardiola aseguró que su equipo no está entre los candidatos al título y que deberán pelear cada partido como si fuera el último para disfrutar del trayecto en el torneo continental.
El City no tendrá una fase de liga sencilla, ya que Monaco, Villarreal, Dortmund, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Bodo/Glimt y Galatasaray serán sus rivales, el objetivo principal es avanzar a la segunda ronda y a partir de ahí, superar etapas, pero sin pensar en la final del 30 de mayo en Estambul.
Guardiola ofreció la primera conferencia de prensa en Europa y desde ahí mandó un mensaje para quitar a los ‘Cityzens’ de la lista de candidatos, el técnico aseguró que “aparentemente no somos favoritos…así que vamos a disfrutar el momento y el viaje”.
El estratega español quien apuntó que “va a ser muy complicado” llegar a la final, no dio a sus favoritos, pero a su consideración hay equipos con mayores posibilidades de levantar la 'Orejona' porque la temporada será de transición en el City.
