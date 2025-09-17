Pep Guardiola descarta a Manchester City para la Champions League

Oscar Sandoval

Manchester City debutará en la Champions League 2025/26 este jueves frente a Napoli y antes de que el balón ruede, Pep Guardiola aseguró que su equipo no está entre los candidatos al título y que deberán pelear cada partido como si fuera el último para disfrutar del trayecto en el torneo continental.

The most passes in a goalscoring move on record in the @ChampionsLeague 😮‍💨🩵 pic.twitter.com/tBj0LJvOBW — Manchester City (@ManCity) September 17, 2025

El City no tendrá una fase de liga sencilla, ya que Monaco, Villarreal, Dortmund, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Bodo/Glimt y Galatasaray serán sus rivales, el objetivo principal es avanzar a la segunda ronda y a partir de ahí, superar etapas, pero sin pensar en la final del 30 de mayo en Estambul.

Guardiola ofreció la primera conferencia de prensa en Europa y desde ahí mandó un mensaje para quitar a los ‘Cityzens’ de la lista de candidatos, el técnico aseguró que “aparentemente no somos favoritos…así que vamos a disfrutar el momento y el viaje”.

El estratega español quien apuntó que “va a ser muy complicado” llegar a la final, no dio a sus favoritos, pero a su consideración hay equipos con mayores posibilidades de levantar la 'Orejona' porque la temporada será de transición en el City.