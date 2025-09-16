Con final de infarto, Borussia Dortmund y Juventus dividen puntos

Héctor Cantú

El Borussia Dortmund tuvo la oportunidad de asestar un golpe importantísimo en la UEFA Champions Legue y terminó por dejó escapar una victoria que llegó a tener en la bolsa con una diferencia de dos goles.

Una reacción memorable de la Juventus permitió que los italianos, a base de garra y corazón, vinieran de atrás y en una reacción cardiaca, marcara dos goles para dividir unidades con el equipo visitante.

El equipo amarillo había hecho un partido por nota, aprovechando errores puntuales que le permitió adelantarse en el tanteador. Sin embargo, en los últimos minutos bajó los brazos y tuvo que conformarse con sumar un punto en calidad de visitante.

Las emociones se desataron hasta la segunda mitad, cuando Karim Adeyemi adelantó al a los visitantes con una gran definición en un disparo de larga distancia que logró vencer al arquero Di Gregorio.

Pero la Juventus tiene jugadores de mucho talento que no bajaron los brazos. Un disparo de larga distancia de Kenan Yildiz logró emparejar los cartones.

Y si los ‘bianconeri’ tienen pegada, el Dortmund también y así lo demostró dos minutos después con un soberbio disparo de larga distancia de Felix Nmecha que encontró las redes.

Dusan Vlahovic logró empatar el marcador de nueva cuenta con una gran definición por el costado derecho. Una jugada que parecía dejaría la división de puntos en el marcador final.

Pero el Dortmund tendría otros planes. Yan Couto y un penal bien ejecutado de Ramy Bensebaini aumentó la distancia ante el cuadro de casa que vistió de negro.

⏱️ Juventus 0-1 Dortmund (52')

⏱️ Juventus 1-1 Dortmund (63')

⏱️ Juventus 1-2 Dortmund (65')

⏱️ Juventus 2-2 Dortmund (68')

⏱️ Juventus 2-3 Dortmund (74')

⏱️ Juventus 2-4 Dortmund (86')

⏱️ Juventus 3-4 Dortmund (90'+4)

⏱️ Juventus 4-4 Dortmund (90'+6)



An EIGHT-goal second-half. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2025

Cuando el partido llegaba al final, Vlahovic volvió a aparecer para adelantarse a su marcador y enviar la pelota al fondo de las redes para marcar el tercer tanto de la Juventus, un tanque de oxígeno puro para buscar la remontada.

Y con el propio Vlahovic arrojado hacia adelante, la Juve logró el cuarto gol del partido con un remate perfecto de cabeza de Lloyd Kelly ya en la compensación.

El siguiente duelo de la Juventus será ante el Villareal, mientras que el Borussia Dortmund se medirá contra el Athletic Club que debutó con derrota en la UEFA Champions League.