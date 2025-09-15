Publicación: lunes 15 de septiembre de 2025

Héctor Cantú

10 años después, Borussia Dortmund y la Juventus vuelven a chocar en Champions League

'Choque' con sabor a final en la primera jornada de la Champions League

La Juventus de Turín y el Borussia Dortmud protagonizarán uno de los partidos más esperados de la nueva edición de la UEFA Champions League en la primera jornada del certamen.

Con la etiqueta de gigantes en sus respectivas ligas, ambos equipos medirán fuerzas en un partido con sabor a final 10 años después de haberse enfrentado en el mismo torneo por última vez.

En la última ocasión el equipo italiano superó, tanto en el duelo de ida como en la vuelta al cuadro amarillo de Alemania, con marcadores de 2-1 en la ida y 3-0 para la vuelta.

Ambas victorias se unieron al palmarés positivo de los bianconeri para dejar su superioridad marcada en seis victorias en los últimos 9 cotejos disputados.

Donald Trump abre las puertas de la Casa Blanca a la Juventus

El dueño del club, John Elkaan, el entrenador Tudor y los jugadores Weston MacKennie, Geroge Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners y Dusan Vlahovic estuvieron en el acto donde el Presidente recibió una camiseta del 'bianconeri'
El dueño del club, John Elkaan, el entrenador Tudor y los jugadores Weston MacKennie, Geroge Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners y Dusan Vlahovic estuvieron en el acto donde el Presidente recibió una camiseta del 'bianconeri'
El dueño del club, John Elkaan, el entrenador Tudor y los jugadores Weston MacKennie, Geroge Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners y Dusan Vlahovic estuvieron en el acto donde el Presidente recibió una camiseta del 'bianconeri'
El dueño del club, John Elkaan, el entrenador Tudor y los jugadores Weston MacKennie, Geroge Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners y Dusan Vlahovic estuvieron en el acto donde el Presidente recibió una camiseta del 'bianconeri'
El dueño del club, John Elkaan, el entrenador Tudor y los jugadores Weston MacKennie, Geroge Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners y Dusan Vlahovic estuvieron en el acto donde el Presidente recibió una camiseta del 'bianconeri'
El dueño del club, John Elkaan, el entrenador Tudor y los jugadores Weston MacKennie, Geroge Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners y Dusan Vlahovic estuvieron en el acto donde el Presidente recibió una camiseta del 'bianconeri'
El dueño del club, John Elkaan, el entrenador Tudor y los jugadores Weston MacKennie, Geroge Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners y Dusan Vlahovic estuvieron en el acto donde el Presidente recibió una camiseta del 'bianconeri'
El dueño del club, John Elkaan, el entrenador Tudor y los jugadores Weston MacKennie, Geroge Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners y Dusan Vlahovic estuvieron en el acto donde el Presidente recibió una camiseta del 'bianconeri'
El dueño del club, John Elkaan, el entrenador Tudor y los jugadores Weston MacKennie, Geroge Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners y Dusan Vlahovic estuvieron en el acto donde el Presidente recibió una camiseta del 'bianconeri'
El dueño del club, John Elkaan, el entrenador Tudor y los jugadores Weston MacKennie, Geroge Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners y Dusan Vlahovic estuvieron en el acto donde el Presidente recibió una camiseta del 'bianconeri'

Pero las cifras no son tan positivas para los italianos pues la Juve apenas ha podido ganar cinco de sus últimas 18 apariciones en la UEFA Champions League.

Por su parte, el Borussia Dortmund llega a este encuentro con solo un descalabro en sus últimas siete apariciones en el torneo.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS