10 años después, Borussia Dortmund y la Juventus vuelven a chocar en Champions League

Héctor Cantú

La Juventus de Turín y el Borussia Dortmud protagonizarán uno de los partidos más esperados de la nueva edición de la UEFA Champions League en la primera jornada del certamen.

Con la etiqueta de gigantes en sus respectivas ligas, ambos equipos medirán fuerzas en un partido con sabor a final 10 años después de haberse enfrentado en el mismo torneo por última vez.

En la última ocasión el equipo italiano superó, tanto en el duelo de ida como en la vuelta al cuadro amarillo de Alemania, con marcadores de 2-1 en la ida y 3-0 para la vuelta.

Ambas victorias se unieron al palmarés positivo de los bianconeri para dejar su superioridad marcada en seis victorias en los últimos 9 cotejos disputados.

Donald Trump abre las puertas de la Casa Blanca a la Juventus

Pero las cifras no son tan positivas para los italianos pues la Juve apenas ha podido ganar cinco de sus últimas 18 apariciones en la UEFA Champions League.

Por su parte, el Borussia Dortmund llega a este encuentro con solo un descalabro en sus últimas siete apariciones en el torneo.