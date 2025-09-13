Oscar Sandoval
Juventus le ganó la primera batalla a Inter en la Serie A
Remontada en el clásico italiano que se pintó de ‘Bianconeri’
Juventus ganó el clásico italiano de último minuto con un espectacular 4-3 y mantuvo el paso perfecto en la Serie A, los locales pegaron primero, pero Inter respondió y le dio vuelta al resultado para poner contra la pared a los ‘Bianconeri’ que reaccionaron en la recta final para conseguir la victoria.
Juventus conquistó el clásico italiano por segunda ocasión consecutiva cuando lo perdía a 10 minutos del final, el espectáculo estuvo garantizado gracias a dos equipos que no se guardaron nada y que se brindaron al máximo.
El intercambio de golpes comenzó con el tanto de Lloyd Kelly a los 16 minutos en un tiro de esquina, reaccionaron los ‘Nerazzurri’ por medio de Hakan Çalhanoglu a la media hora de partido, pero Kenan Yildiz recuperó la ventaja para los locales al 38.
Inter modificó en la parte complementaria y las modificaciones le funcionaron a Cristian Chivu, su equipo fue más agresivo y logró equilibrar la balanza al 65. El subidón anímico de los visitantes fue tal que a los 76 minutos le dieron vuelta al resultado con un tanto de Marcus Thuram quien había entrado de cambio.
La ‘Juve’ había perdido la ventaja y se enfilaba rumbo a la derrota cuando Kephren Thuram volvió a emparejar una espectacular contienda a 10 minutos del final, sobre el final apareció un zapatazo de Vasilije Adžić que terminó valiendo el triunfo para los ‘Bianconeri’ que comenzaron la temporada con cuatro victorias en cuatro partidos.
