La ‘Refcam’ se estrenará en el clásico italiano de la Serie A

Oscar Sandoval

La Serie A estrenará el próximo sábado en el clásico entre Juventus e Inter, la ‘Refcam’, una cámara que permitirá a los aficionados contar con las tomas desde la perspectiva del árbitro central, así lo confirmó este martes la competición italiana.

"Nuestro objetivo es ofrecer a los aficionados una experiencia cada vez más atractiva e inmersiva, realizando el espectáculo del fútbol con nuevas perspectivas e imágenes exclusivas", destacó el director ejecutivo de la Serie A, Luigi De Siervo.

La cámara, que pesa seis gramos, se colocará en el micrófono del nazareno y las imágenes principales en la transmisión serán recibidas al momento del calentamiento, a lo largo del partido, en revisión de jugadas y en goles.

Para la Serie A, la puesta en marcha de este dispositivo marcará un día histórico "en la evolución del espectáculo televisivo de los partidos y de la innovación tecnológica".