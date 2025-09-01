Los 5 momentos de la Jornada 2 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Luka Modric se convirtió en el asistidor más longevo de la Serie A, a los 39 años y 354 días, tras dar el pase para el gol que marcó Ruben Loftus-Cheek.

Frank Anguissa marcó el único tanto del Napoli-Cagliari, en el minuto 94 con 43 segundos. Es el gol más tardío que ha conseguido un jugador de los ‘Azzurri’ con el marcador empatado a cero.

Parma y Atalanta rompieron una racha de 10 años sin empatar un partido, anteriormente habían registrado siete triunfos para la ‘Dea’ y uno para los ‘Gialloblù’.

El Inter sufrió su primera derrota liguera al caer con el Undinese, su descalabro más prematuro en una campaña de la Serie A desde la 2018/19.

En las primeras dos jornadas de la temporada se han anotado 41 goles, la marca más baja para dicho periodo desde la campaña 1999/2000, cuando se convirtieron 38 tantos.