Napoli es el único equipo capaz de seguirle el paso a la Juventus en la Serie A

Redacción FOX Deportes

A escasos días de volver a disputar la Champions League tras un año de ausencia europea, Napoli reforzó su cartel con una contundente victoria ante Fiorentina, un equipo que no conoce la victoria en lo que va de temporada y al que desangró con los tantos de Kevin De Bruyne, Rasmus Hojlund y Sam Beukema.

Dos goles en tres jornadas suma Kevin De Bruyne y sólo 14 minutos necesitó Rasmus Hojlund para demostrar que merece ser el delantero titular del campeón del 'Calcio' a la espera del retorno de Romelu Lukaku. Incluso el central Beukema, en sus primeros minutos en partido oficial con el club partenopeo, quiso unirse a la fiesta de los refuerzos.

Todos, en esta ocasión, y en realidad como en tantas otras aunque sea con un trabajo menos vistoso, bajo el comando de un Zambo Anguissa inconmensurable en estos últimos años, pero perfeccionado por Conte la pasada campaña y de nuevo líder en la presente, salvador con un gol decisivo en la segunda jornada y colaborador en dos de los tres goles napolitanos.

Frank Anguissa is the Panini Player of the Match! 🏆#FiorentinaNapoli pic.twitter.com/CTyuzNVuKf — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 13, 2025

El mediocampista provocó el penalti que, en el minuto 6, permitió a Kevin De Bruyne exhibirse como el dueño del balón parado y de los galones pese a su corto tiempo en el equipo, el belga superó a De Gea y encarriló la victoria.

Hojlund se estrenó por todo lo alto como nueva referencia de Antonio Conte, goleador en el minuto 14 tras la asistencia sublime con el exterior de Spinazzola. Celebraron junto ese 0-2 el propio Hojlund, De Bruyne y McTominay.

Sentenció la victoria Beukema, de nuevo con protagonismo de Anguiisa, que asistió con su zurda para que el central, desde el corazón del área pequeña, solo tuviera que empujar el balón a la portería.

Ya con el 0-3 y sin nada que perder, la 'Fiore' se volcó en ataque y aprovechó que Conte quiso dar descanso a Politano, De Bruyne, Spinazzola y Hojlund pensando en el duelo ante el City para recortar distancias con el tanto de Luca Ranieri.

No fue suficiente para evitar que temblara el campeón que mantuvo el pleno en un partido complicado que dejó grandes sensaciones, especialmente con sus nuevos fichajes.