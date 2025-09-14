Manchester City salió del bache en la Premier League a costa del United

Oscar Sandoval

Manchester City derrotó 3-0 al United y se reencontró con la victoria en el derbi después de una temporada, los visitantes no pudieron cuando quisieron y cuando lo intentaron fueron víctima de los ‘Cityzens’ que cortaron la racha de dos derrotas consecutivas en la Premier League.

El City dejó al borde la corniza a Rúben Amorim que podría jugarse el puesto la próxima jornada, los ‘Red Devils’ fueron tímidos en la primera mitad y cuando mejor jugaban en el complemento recibieron el segundo que los hundió anímicamente dejando al técnico de nueva cuenta muy cuestionado tras dos derrotas en cuatro partidos.

Los locales se presentaron con dos caídas en fila, con la obligación de recuperarse y hacerlo en el derbi fue la mejor manera, dominaron en la primera mitad y a segundos de iniciar el duelo mandaron el primer aviso con un tiro de Erling Haaland que pasó rozando el poste.

Fue cuestión de tiempo para que los ‘Cityzens’ se pusieran por delante en el marcador y lo hicieron con un cabezazo de Phil Foden en el área a los 18 minutos, después el dominio fue constante ante un rival que priorizó defender para evitar una tragedia.

Manchester United mejoró tras el descanso y adelantó líneas, jugó en terreno celeste, pero en la primera oportunidad que tuvieron los locales en el área, mandaron el balón a las redes con un gol de Haaland a los 53 minutos y sentenciaron el partido.

El noruego puso cifras definitivas al 68 para asegurar la victoria del City que escaló en la tabla general con tres puntos y la paciencia con Amorim podría terminar si acumula una derrota más ante Chelsea.