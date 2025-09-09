Primera baja de Manchester City para el derbi de Premier League

Oscar Sandoval

Manchester City y United se enfrentan el próximo domingo en un derbi con dos equipos que no comenzaron bien, ganar podría cambiar el curso de la temporada y los técnicos necesitan a sus mejores hombres, una batalla que Pep Guardiola tendrá que enfrentar sin Omar Marmoush.

Injury update: Omar Marmoush — Manchester City (@ManCity) September 10, 2025

El City necesita los tres puntos con urgencia para cortar la racha de dos derrotas consecutivas, tiene que levantarse para volver a los primeros lugares y evitar entrar en crisis, pero la Fecha FIFA no perdonó y Marmoush se lesionó en el duelo entre Egipto y Burkina Faso.

El conjunto ‘Cityzen’ informó a través de su página web que “los resultados iniciales de un escaner realizado en Egipto, indican que no estará disponible para el derbi” y añade que el delantero volará a Manchester para “una evaluación más exhaustiva y comenzar su rehabilitación”.

Todo indica que Marmoush también se perderá el debut del equipo inglés en la Champions League que será el próximo jueves contra Napoli, la evolución marcará su disponibilidad y Guardiola esperará buenas noticias de cara al duelo contra Arsenal del 21 de septiembre.