Manchester City y United enfrentarán el derbi de la Premier League a la baja

Oscar Sandoval

La Fecha FIFA ayudará a los dos clubes de Manchester para analizar lo que se ha hecho bien y mal en las primeras tres jornadas, ni el City, ni el United, arrancaron como debían y los resultados no son buenos. Se enfrentan en la próxima jornada y alguno podría salir del derbi con la herida abierta. La tercera fue la vencida para Manchester United en la Premier League

El inicio de temporada por parte de los ‘Cityzens’ sorprende, en tres jornadas suman dos derrotas y están por debajo de la media tabla, ha sido complicado para Pep Guardiola encontrar a su mejor equipo y los errores defensivos les costaron caro, sin embargo, el parón internacional les da la oportunidad de resetearse.

En el mismo caso se encuentra el United que consiguió su primer triunfo hasta la tercera oportunidad, son momentos de angustia para Rúben Amorim a quien podría acabársele el crédito si los ‘Reds Devils’ caen ante el vecino en el Etihad y una semana después ante Chelsea.

El derbi de Manchester podría ser el punto de inflexión en la temporada y los tres puntos cambiarán la dinámica del ganador quien dará un salto en la tabla, sin embargo, el perdedor se quedará en la parte baja confirmando un mal inicio de campaña.