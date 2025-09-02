Publicación: martes 2 de septiembre de 2025

Oscar Sandoval

Manchester City y United enfrentarán el derbi de la Premier League a la baja

Los equipos de Manchester no han comenzado bien la temporada

La Fecha FIFA ayudará a los dos clubes de Manchester para analizar lo que se ha hecho bien y mal en las primeras tres jornadas, ni el City, ni el United, arrancaron como debían y los resultados no son buenos. Se enfrentan en la próxima jornada y alguno podría salir del derbi con la herida abierta.

La tercera fue la vencida para Manchester United en la Premier League

Manchester United venció 3-2 a Burnley y consiguió su primera victoria de la temporada en la Premier League
Un autogol de Josh Cullen tras un remate de cabeza de Casemiro adelantó a los 'Red Devils' a los 27 minutos
Los visitantes emparejaron la contienda al 55 por medio de Lyle Foster
Bryan Mbeumo recuperó la ventaja en la jugada posterior al gol de Foster que inició con el saque inicial
Jaidon Anthony volvió a meter en la pelea a los 'Clarets' marcando el 2-2 al 66
Bruno Fernandes marcó el gol del triunfo al 90+7 desde los 11 pasos
Primera victoria del United esta temporada en la Premier League

El inicio de temporada por parte de los ‘Cityzens’ sorprende, en tres jornadas suman dos derrotas y están por debajo de la media tabla, ha sido complicado para Pep Guardiola encontrar a su mejor equipo y los errores defensivos les costaron caro, sin embargo, el parón internacional les da la oportunidad de resetearse.

En el mismo caso se encuentra el United que consiguió su primer triunfo hasta la tercera oportunidad, son momentos de angustia para Rúben Amorim a quien podría acabársele el crédito si los ‘Reds Devils’ caen ante el vecino en el Etihad y una semana después ante Chelsea.

El derbi de Manchester podría ser el punto de inflexión en la temporada y los tres puntos cambiarán la dinámica del ganador quien dará un salto en la tabla, sin embargo, el perdedor se quedará en la parte baja confirmando un mal inicio de campaña.

Brighton confirmó el mal inicio de temporada de Manchester City en la Premier League

Brighton 2-1 Manchester City
Erling Haaland anotó el 1-0 a los 34 minutos del primer tiempo
Tercer gol del noruego esta temporada en Premier League
Haaland suma 87 dianas en 100 partidos de liga en Inglaterra
James Milner igualó el marcador al 67
Milner se convirtió en el jugador más veterano que anota un penalti en la Premier League, lo hizo a los 39 años y 239 días
Brajan Gruda marcó el gol del triunfo al 89
Primera victoria de Brighton en la temporada
Brighton confirmó el mal inicio de temporada de Manchester City en la Premier League

