Todos hablan de la sequía de Santiago Giménez, pero ¿y la de Raúl?

Enrique Gómez

Todos hablan de la sequía de Santiago Giménez, pero ¿no es más grave lo que le pasa a Raúl Jiménez?

Lo cierto es que los dos principales delanteros de la Selección Mexicana no están finos en el futbol europeo y ninguno de los dos registra goles en la temporada en sus respectivas ligas. Este fin de semana, ambos futbolistas vieron minutos y aunque sus equipos golearon, ellos no pudieron contribuir.

¿Es peor la sequía de ‘Santi’ o la de Raúl? Para bien o para mal, el jugador del Milan tiene la cota de la titularidad, mientras que el veterano futbolista del Fulham perdió la designación para esta campaña.

Santiago Giménez

· Titular en el Udinese 0-3 Milan (62 minutos)

· Lleva 6 partidos seguidos sin marcar en liga (aunque uno estuvo suspendido)

· No marca en Serie A desde el 9 de mayo

· Titular en los 4 partidos de esta temporada

Raúl Jiménez

· Entró de cambio en el Fulham 3-1 Brentford (10 minutos)

· Lleva 6 partidos seguidos sin marcar en liga

· No marca en Premier League desde el 18 de mayo

· Esta temporada, solo fue titular en la primera fecha

O sea, ambos delanteros recién cumplieron cuatro meses sin anotar en sus respectivas ligas.

¿Qué situación es más grave? Tal vez la de ‘Santi’, pues es más joven, ha visto muchos más minutos y juega en uno de los equipos más grandes en la historia del futbol europeo (más allá de que la institución no esté en su mejor momento), mientras que a Raúl ha empezado a alcanzarlo el tiempo y con 34 años lleva cuatro partidos seguidos siendo banca en el Fulham, club de media tabla en Inglaterra.

Lo de Jimpenez es más entendible y además, su sequía tiene menos reflectores, micrófonos y recursos.

De cualquier forma, el Milan no le queda más que seguir alineando a Santiago Giménez y esperar que todo ese tiempo le ayude a recuperar la confianza el nivel, pues es el único nueve de área que tiene.