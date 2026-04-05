Limpia en Italia: el presidente de la Federación y Gianluigi Buffon están fuera

EFE

El presidente de la Federación Italiana de Futbol (FIGC), Gabriele Gravina, presentó su dimisión tras el fracaso de la selección, que no se clasificó para un Mundial por tercera vez consecutiva.

El dirigente deportivo y empresario italiano abandona el cargo, según informó la FIGC, tras una reunión en la sede del organismo después de la derrota el martes de la 'Azzurra' en la final de la repesca mundialista, decidida en tanda de penaltis frente a Bosnia y Herzegovina, un resultado que desató un terremoto mediático en Italia con llamadas a su dimisión.

"Hoy tuvo lugar una reunión entre el presidente Gabriele Gravina y los presidentes de las federaciones integrantes en la sede de la FIGC en Roma. Al inicio de la reunión, Gravina informó a los máximos representantes (...) que había renunciado al cargo que ocupaba", añadió en un comunicado.

También renunció el histórico portero Gianluigi Buffon al cargo de jefe de delegación de la selección italiana, después de que también lo hiciera el presidente de la federación, Gabriele Gravina, y afirmó que presentar su renuncia es "un acto de responsabilidad". https://t.co/hZwu1QOUUl pic.twitter.com/AiGKOnzIr6 — José Luis Morales (@JLMNoticias) April 2, 2026

El próximo 22 de junio se celebrarán elecciones para elegir al nuevo presidente tras la dimisión de Gravina. Giovanni Malagó, expresidente del CONI y de la Fundación Milán Cortina 2026, aparece como uno de los candidatos con posibilidades, según adelantaron medios locales.

"El sentimiento actual es de gran amargura pero también de gran serenidad. Debo agradecer a todas las partes que, incluso hoy, me han demostrado un gran apoyo, estima, afecto y cercanía, e incluso insistencia para que continuara", admitió el dirigente en declaraciones a los medios a la salida de la reunión.

Y recalcó que su decisión "ha sido una elección convencida y meditada".

Gravina, durante su mandato como máximo responsable del fútbol italiano que asumió tras el fracaso de la selección al no clasificarse para el Mundial 2018, lideró un periodo marcado por reformas estructurales, dos nuevas ausencias en la Copa del Mundo (2022 y 2026) y la conquista de la Eurocopa 2020, celebrada en 2021.

Al poco tiempo, también se amnunció la dimición de Gianluigi Buffon como jefe de la Delegación Italiana.