Las 3 ausencias más injustas en la primera lista mundialista de México

Enrique Gómez

Hay tres ausencias que son especialmente injustas en la lista de México.

El técnico Javier Aguirre reveló el listado de convocados para iniciar la concentración del Tri hacia el Mundial. De la lista de 25, donde solo se contemplan futbolistas de la Liga MX, 12 tienen su lugar asegurado a la Copa del Mundo, mientras que los otros 13 (bien identificados con un asterisco) son ‘sparrings’ para completar la nómina de cara a los partidos del próximo mes contra Ghana y Australia.

La cuestión es que hay tres jugadores que se distinguen por ser los mejores mexicanos en su posición dentro de esta temporada en el futbol mexicano (al menos de acuerdo con la Inteligencia Artificial de la plataforma especializada Comparisonator), pero que no fueron llamados ni como ‘reservas’.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/uNilEAaMBv — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 28, 2026

Las tres ausencias más injustas en la lista MX de Javier Aguirre:

Ricardo Chávez (Rayados)

· El mejor lateral derecho

· 151 de índex

· En su lugar llamaron a Denzell García (5° lugar)

Marcel Ruiz (Toluca)

· 4° mejor mediocampista

· 206 de índex

· En su lugar llamaron a Erik Lira (21° lugar)

Diego Lainez (Tigres)

· 4° mejor extremo derecho

· 199 de índex

· En su lugar llamaron a Roberto Alvarado (6° lugar)

Eso sí, en las otras posiciones, el 'Vasco' si que llamó a los mejores en su posición dentro de la Liga MX, tal como son Carlos Acevedo, Jesús Gallardo, Luis Romo o Armando González.

Esta es la primera lista de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 'El Vasco' hizo oficial la lista de jugadores de la Liga MX que jugarán el Mundial

Pese a la terrible temporada del Monterrey, Chávez se distinguió como el mejor lateral derecho de todo el futbol mexicano, mientras que en el tema de Marcel Ruiz no hubo miramientos, pues como el ‘Vasco’ no lo ve al 100% tras romperse los ligamentos y negarse a la operación, por lo que decidió no llamarlo. En tanto, vaya que sorprende la ausencia de Lainez, quien, ya más maduro, ha sido brillante por la banda derecha.

¿Estos jugadores se pierden el Mundial definitivamente? Eso se pensaba, hasta que Duilio Davino salió a decir que la lista no estaba cerrada y nos terminó de confundir a todos, pues, si nadie está seguro ni fuera ni dentro, ¿para qué iniciar la concentración al Mundial y quitarle a Chivas a cinco de sus titulares en plena Liguilla por el título?

Parece que aún hay esperanza para Marcel y para Lainez, pero no para ‘Ricachá’, pues no ha sido llamado en todo el proceso pese a ser el mejor en una posición donde no hay muchas garantías.