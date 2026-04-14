Esta es la primera lista de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026

Héctor Cantú

Javier Aguirre ha hecho pública la primera lista de futbolistas de la Liga MX que estarán en la próxima Copa del Mundo, tal y como se había adelantado.

El Vasco ha tomado una decisión y ha adelantado los nombres de algunos futbolistas que formarán parte del grupo junto a los que militan en el futbol europeo.

La decisión de Javier Aguirre deja algunas sorpresas, sobre todo en las ausencias, donde destaca la de Charly Rodríguez, quien no será parte de este equipo.

En total, en esta lista están considerados 12 futbolistas que formarán parte de la lista final rumbo al Mundial y 8 más que formarán parte de la cocentración para ir desarrollando el talento rumbo a la Copa del Mundo 2030.

Aunque la lista final de la Copa del Mundo aún no se entrega a la FIFA, este primer avance le da forma al representativo mexicano que defenderá los colores de México en el tercer Mundial que se disputa en este país.

Chivas y Toluca son los equipos que más jugadores aportarán al equipo mexicano. Ambos equipos disputarán la postemporada de la Liga MX, por lo que, será hasta el 6 de mayo cuando los jugadores reporten a las órdenes de Javier Aguirre.

Estos son los nombres de la primera lista:

Porteros

R. Rangel - Chivas

C. Acevedo - Santos Laguna

Ó. García - León

Defensas

L. Rey - Puebla

I. Reyes - América

E. Águila - A. de San Luis

J. Gómez - Tijuana

D. García - FC Juárez

J. Gallardo - Toluca

Medios

L. Romo - Chivas

E. Lira - Cruz Azul

B. Gutiérrez - Chivas

I. Fimbres - Monterrey

G. Mora - Tijuana

J. Torres - FC Juárez

R. Alvarado - Chivas

Delanteros

K. Castañeda - Tijuana

A. Vega - Toluca

G. Martínez - Pumas

A. González - Chivas