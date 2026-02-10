Gilberto Mora se irá vendido a Europa y muy, muy caro

Redacción FOX Deportes

Es seguro que Gilberto Mora irá a Europa, pero la idea es venderlo muy caro y llevarlo a un gran equipo.

Justamente ese es el trabajo de la representante del jugador, Rafaela Pimienta, quien se ha comprometido a concretar una transferencia multimillonaria, pues de esta manera se confirmará la valía del seleccionado mexicano, quien muy posiblemente estará en la lista del Tri para el Mundial del 2026.

“Voy a hacer todo mi esfuerzo para vender a Gilberto Mora muy caro, porque si sale caro será muy respetado”, dijo la agente del jugador de 17 años, quien ha estado fuera de actividad en los últimos partidos del 2026 debido a una lesión, pero que en el Apertura 2025 hizo cinco goles con Tijuana.

“No tenemos prisa con Gilberto Mora. ¿Los equipos lo quieren? Sí, pero tenemos que ver si es el sitio ideal en dónde se va a desarrollar. A esta edad, no puedes ser el mejor de tu equipo, si eres el mejor, tienes que cambiar. Tiene que ser el chico que mira a los otros para ser cómo él”, agregó Pimienta en entrevista con Claro Sports.

Una vez que cumpla 18 años (el 14 de octubre), el chiapaneco podrá emigrar al futbol europeo y la idea de la representante es que se vaya a un equipo que lo valore y que lo demuestra pagando una gran suma de dinero para que además exista el compromiso de darle minutos y confianza el jugador.

Mora suma cinco partidos con la Selección Mexicana mayor y se dice que ha llamado la atención de grandes clubes de Europa.