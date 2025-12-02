Gilberto Mora no necesita a México para llegar a Europa

Redacción FOX Deportes

Lo que suceda en el Mundial del 2026 no afectará a Gilberto Mora. Si el jugador asiste al gran torneo, juga como titular, como relevo o no ve minutos, su proyección estará intacta.

Así lo consideró la representante del jugador, Rafaela Pimienta, quien fue muy clara al asegurar que el futuro de Mora “no depende del Mundial”, sino de “él mismo”, pues es de esta manera que el mediocampista de Tijuana ha llamado la atención de varios equipos importantes en Europa.

“Gil no necesita el Mundial o la Selección para hacer sus próximos pasos. Lo puede hacer sin eso. Para él, no es un trampolín la Selección o el Mundial, no lo necesita. Su próximo paso no depende del Mundial, depende de él mismo”, dijo la agente, quien también tiene como clientes a Santiago Giménez y a grandes estrellas como Erling Haaland, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan o Matthijs de Ligt.

¿Qué hacías la madrugada de un jueves a los 17 años? Gilberto Mora, un golazo de Liguilla

Con 17 años, 45 partidos disputados con ‘Xolos’, ocho goles y un título de Copa Oro con la Selección Mexicana participado activamente, las credenciales de Mora son tan honorables que, de momento, no requiere mayor exposición con el equipo ‘azteca’, aunque seguramente será convocado a la Copa del Mundo.

“Él siempre juega como si fuera el último partido de su vida, lo demostró en su última participación. Tenía la mano recién operada y seguía entrenando para defender a su país”, añadió Pimienta en palabras recogidas por Récord, donde también admitió que ya hay varios equipos europeos interesados en Mora.

El futbolista nacido en Chiapas es una de las máximas esperanzas para que México dé un salto de calidad en el Mundial del 2026 y que pueda escapar al destino que se le augura por su desempeño en la cancha y la calidad en su generación de jugadores, así que, lo necesita o no, seguramente estará en el torneo del verano.