Gilberto Mora, la promesa que se apagó en El Volcán

Héctor Cantú

Los Tigres han dado un zarpazo sobre la mesa luego de demostrar que remontar tres goles en una Liguilla, cuando se trata de hacerlo en casa, no es una misión imposible.

Xolos tenía la historia tomada en sus manos. Era cuestión de hacer un partido sin errores, aguantar los embates de una de las plantillas más poderosas a nivel ofensivo y acertar a la hora de marcar cuando se presentaran las oportunidades.

Y justo en ese último punto, las esperanzas estaban colocadas en la figura de Giilberto Mora, la gran sensación del futbol mexicano, que desde antes de que se silbara el inicio del partido, ya estaba recibiendo la presión inmisericorde y absurda de la prensa regia.

Sobre el terreno de juego, ‘Morita’ poco pudo hacer para impedir que Tigres lograra avanzar a las semifinales del torneo Clausura 2025. Con una defensa hecha agua y una mediacancha endeble, el juvenil prácticamente pasó desapercibido en territorio felino.

Gilberto apenas logró disparar una sola vez a puerta en los 90 minutos de juego, una cifra que contrasta con los tres logrados en el de ida, donde incluso marcó en una ocasión.

Fue tan poca la tenencia de la pelota en su sector, que Mora apenas realizó 11 pases en todo el partido de los cuales 9 fueron acertados, otro número que quedó muy por debajo, incluso de manera alarmante, de lo conseguido en el duelo de ida cuando tocó en 30 ocasiones la pelota.

Por si fuera poco, la presión de Diego Laínez y Jesús Garza no dejó que Gilberto se sintiera cómodo en la cancha y pudiera desplegar su talento, llevándolo a perder el doble de balones que logró en la ida (6).

Xolos ha vivido una estrepitosa caída ante Tigres. Dolorosa porque las sensaciones luego del juego de ida, apuntaban a las semifinales y porque se antojaba que Gilberto Mora, fuera el capitán del barco fronterizo en la que ha sido la primera Liguilla de su carrera.