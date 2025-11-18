Gilberto Mora, la gran 'sorpresa' de México ante Paraguay

Héctor Cantú

La Selección Mexicana sostendrá uno de sus últimos exámenes previo al Mundial 2026, torneo en el que intentará afianzarse de su localía para llegar al quinto partido.

Paraguay no será un rival sencillo y aunque el equipo de Javier Aguirre tiene un historial positivo ante los guaraníes, el duelo amistoso de esta noche presupone un reto fundamental para lograr adecuaciones que le permitan al ‘Vasco’ encontrar una alineación y los recambios de los que echará mano en la justa mundialista.

Para este cotejo se espera que Javier Aguirre haga diferentes modificaciones con respecto al duelo anterior comenzando desde el arco y sobre todo, cambiando la dinámica total del medio campo.

Carlos Acevedo podría haberse ganado la posibilidad de probarse en este duelo, sobre todo siendo cobijado por las laterales por Kevin Álvarez y Mateo Chávez. La central estaría a cargo del inamovible Johan Vásquez y Edson Álvarez.

En la media cancha se probará totalmente una nueva alineación, incluyendo desde el inicio a Gilberto Mora. La joven promesa se ha ganado su lugar en el equipo titular luego del gran papel que tuvo entrando de cambio ante Uruguay.

A él le acompañará Obed Vargas de Seattle Sounders que también ha mostrado buenas cualidades.

Adelante quedarían fija una línea de tres delanteros con Diego Lainez, Armando González, actual campeón de goleo y Berterame, quien ha demostrado que puede jugar un poco más pegado al costado derecho.

Aunque será hasta antes del encuentro cuando se sepa la alineación titular, Javier Aguirre tendrá una noche donde la posibilidad de experimentar le llevará a mostrar un rostro diferente del equipo mexicano.