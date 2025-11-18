Saturnino Cardozo y 'Chicharito'; los dos goleadores del México vs. Paraguay

Héctor Cantú

México y Paraguay se enfrentarán por vigésima primera ocasión en la historia en un historial que favorece totalmente al equipo mexicano que acumula 10 victorias, por 5 derrotas e igual número de empates.

Pero en esta rivalidad hay una coincidencia que no siempre se cumple en otras rivalidades. El máximo anotador histórico de México es el que más goles le ha marcado a Paraguay y por Paraguay, quien llegara a ser el máximo anotador histórico hasta 2013, también tiene el primer lugar de anotaciones contra el equipo mexicano.

Se trata de dos jugadores icónicos de ambos países. Por parte del Tri, Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien le anotó en tres ocasiones a los guaraníes. Por parte de la Albirroja, José Saturnino Cardozo, quien hasta el 2013 fue el máximo artillero de su país hasta que fue superado por Roque Santa Cruz.

‘Chicharito’ marcó su primer tanto ante Paraguay en el duelo amistoso de 2011 cuando el equipo mexicano se impuso por 3-1. En aquel encuentro, el ahora jugador de las Chivas se despachó con un doblete en una tarde inolvidable.

Hernández tuvo que esperar ocho años para volver a marcarle al representativo sudamericano. El tercer gol fue en el 2019, también en partido amistoso, en aquella victoria de 4-2 a favor del cuadro mexicano.

Saturnino Cardozo solo logró marcarle en par de ocasiones al equipo mexicano. El primero, en la Copa América de 1995 en aquella victoria de 2-1 donde también se anotó una asistencia.

El segundo, en 2003, ya como capitán indiscutible de su selección, en el empate a un tanto logrado en partido amistoso.

México y Paraguay se medirán en partido de preparación rumbo al Mundial 2026, donde ambos equipos esperan conocer a sus respectivos rivales en unos cuantos días.