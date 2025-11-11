Felicidades, México; vas contra Argentina en el Mundial Sub-17

Enrique Gómez

Con dos derrotas en la fase de grupos y una clasificación ‘burocrática’ a los 16vos de final del Mundial Sub-17, está claro que México se presenta como la gran víctima en el partido contra Argentina.

Al clasificar con solo tres puntos y como parte de los mejores terceros lugares, la ‘recompensa’ del Tri es enfrentar en la ronda de eliminación directa a la ‘Albiceleste’, primer lugar de toda la fase de grupos con nueve puntos (pleno de victorias) y un tremendo rendimiento que incluyó 11 goles a favor y solo dos en contra.

En cambio, el equipo ‘azteca’ que dirige Carlos Cariño se clasificó gracias a la cláusula del fair play y a los tres puntos que consiguió con la apretada victoria (1-0) frente a Costa de Marfil, pues los otros dos encuentros terminaron en derrota: 2-1 ante Corea del Sur en el primer duelo de Catar 2025 y esta semana, el 3-1 en favor de Suiza.

Al menos el ‘Mini Tri’ puede decir que en cada encuentro pudo anotar al menos un gol. Hasta ahora, el mejor anotador del equipo ‘azteca’ es Patricio De Nigris (hijo de Aldo y sobrino del fallecido Antonio) con dos tantos, ¿podrá marcar la diferencia en el duelo de alta dificultad contra el imparable conjunto argentino?

México clasificó como el último de los ‘mejores’ terceros lugares, o sea, como el octavo reclasificado y todo gracias a la tabla de fait play, es decir, recibió menos tarjetas amarillas que Arabia Saudita, que también finalizó con tres unidades, tres goles a favor, cinco en contra y una diferencia de -2 anotaciones.

El camino en el Mundial Sub-17 de Catar todavía es largo, pues la ronda de eliminación inicia desde los 16vos de final y vaya que sería una sorpresa que México pudiera avanzar al siguiente corte.