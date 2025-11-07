México complica su futuro en el Mundial Sub-17

EFE

Suiza ganó 3-1 a México en el último partido de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Catar y complica la continuidad del equipo dirigido por Carlos Cariño en el campeonato como mejor tercera selección, a la espera de los resultados que consigan en sus respectivos encuentros Burkina Faso y Uganda.

El conjunto helvético se adelantó en la primera parte con dos goles, el primero de Mladen Mijajlovic y el segundo de Félix Contreras en propia puerta. A los 57 minutos Aldo de Nigris recortó diferencias para México, pero en la jugada siguiente Mijajlovic volvió a marcar para sentenciar el encuentro.

Con este resultado Suiza pasa a dieciseisavos de final como primera del Grupo F con siete puntos, seguido de Corea del Sur también con siete. México, con sola una victoria, ante Costa de Marfil (1-0), se queda tercera con tres.

De los 12 grupos, accederán a dieciseisavos de forma directa la primera y segunda selección de cada uno de ellos. Entre los terceros solo los ocho mejores lograran el pase. México, con tres puntos y una diferencia de goles de -6, tendrá que esperar a lo que haga mañana Burkina Faso con Tayikistán y Uganda con Francia para saber su destino.