Con muchas penas y sin gloria; así se despide México del Mundial

Héctor Cantú

La selección mexicana de fútbol se despidió este martes en los octavos de final del Mundial sub-17 de Catar al caer 5-0 ante Portugal, en un partido en el que jugó con uno menos desde el minuto 35 por la expulsión del defensa José Navarro, gris protagonista del choque.



Portugal se hizo con el dominio de la posesión desde el inicio para tener el control del juego. En un fallo defensivo de México, Navarro cometió un claro penalti sobre el portugués Duarte Cunha y Rafael Quintas materializó desde los 11 metros el 1-0 en el minuto 15. México se va del Mundial Sub 17 goleado 5-0

El guion continuó de la misma forma, pero con México más convencida en la búsqueda del empate. En una falta a favor, Navarro golpeó con el codo en la cara del portugués Bernardo Lima cuando el balón estaba en el aire y fue expulsado por el árbitro tras revisar el VAR en el minuto 35.



La selección norteamericana aguantó el 1-0 hasta el final de la primera parte, pero el segundo mazazo llegó sólo tres minutos después de la salida de vestuarios. El delantero portugués Anisio Cabral recibió un pase en profundidad sin oposición y sorteó la salida del portero Santiago López para hacer el 2-0 (min.48).



Con todo bajo control, Portugal aprovechó su superioridad numérica para seguir creando peligro. México pudo recortar distancias en el minuto 70 con un disparo de fuera del área de Adrián Villa, que salió muy cerca de la portería de Romario Cunha.



La selección mexicana adelantó más las líneas y volvió a dar concesiones atrás. En cuatro minutos aciagos para México, Portugal dejaba todo cerrado marcando tres goles de manera consecutiva.

Zeega (3-0), Miguel Figueiredo (4-0) y Yoan Pereira (5-0) en los minutos 81, 84 y 85, respectivamente. En el 88, todo se puso aún peor para México con la expulsión de su portero Santiago López, que salió a destiempo y derribó a un jugador portugués fuera de su área, dejando a los suyos con nueve en los últimos minutos.



Así, México se despide en octavos de final, mientras que Portugal, por su parte, avanza a los cuartos del torneo, donde se medirá al ganador del Irlanda-Suiza.