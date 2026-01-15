Héctor Cantú
México jugará sin Gilberto Mora ante Panamá y Bolivia
La joven sensación de Xolos no verá minutos en los partidos amistosos
La Selección Mexicana ha recibido una mala noticia de cara a sus próximos dos encuentros amistosos, pues no podrá contar con la presencia de su referente juvenil, Gilberto Mora.
El equipo mexicano ha anunciado, a través de un comunicado de prensa, que el jugador de Xolos de Tijuana ha quedado fuera de la concentración.
En la misiva publicada, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirma que el cuerpo médico decidió no exponer a Mora ante las molestias físicas que ha venido presentando desde el arranque del torneo Clausura 2026.
De esta manera, Mora, quien apenas ha jugado 5 partidos con el combinado mayor de México, se quedará sin la posibilidad de mostrarse a los ojos de Javier Aguirre ante Panamá y Bolivia, duelos a disputarse en jueves y domingo, respectivamente.
El lugar de Gilberto Mora será ocupado por Alexis Gutiérrez del América quien ya jugó dos partidos con el equipo mexicano en el pasado.
