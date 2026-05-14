La FIFA recibe sin contratiempos el Estadio Azteca rumbo al Mundial

Héctor Cantú

La FIFA ha recibido en tiempo y forma el Estadio Azteca de cara al Mundial 2026 que iniciará en menos de un mes en la capital mexicana.

A través de un comunicado, el Estadio Banorte confirmó que luego del partido entre Cruz Azul y Chivas, correspondiente al duelo de ida de semifinales de la Liga MX, se entregó el control del Colos de Santa Úrsula.

“Luego de 18 meses de remodelación tuvo lugar de manera satisfactoria la entrega formal a FIFA del Estadio Banorte, icónico recinto que hará historia como el único, en el mundo, en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA”, detalló en el comunicado.

En el comunicado se informó que a partir de ahora y durante lo que dura la Copa del Mundo 2026, el inmueble recibirá el nombre de Estadio Ciudad e México “por disposición de la FIFA”.

También se detallan los elementos que fueron remodelados como la cancha, los sistemas de audio, video, las pantallas led dentro y fuera del estadio y los kilómetros de fibra óptica para satisfacer las necesidades tecnológicas que requiere un evento de esta magnitud.

En total se realizarán cinco partidos de la Copa del Mundo en el ahora llamado Estadio Ciudad de México, tres de la fase de grupos, incluido el partido inaugural entre México y Sudáfrica y dos más de fase de eliminación directa.