El Estadio Banorte no falló, expuso lo que sigue sin funcionar

Karla Villegas Gama

La reapertura del Estadio Banorte no debe leerse como un evento deportivo, sino como un diagnóstico. México quería enviar un mensaje rumbo al Mundial de 2026. Y lo hizo.

Solo que no era el que esperaba: el estadio está listo; el sistema, no.

Porque en el futbol moderno, el espectáculo ya no se mide solo en lo que pasa dentro de la cancha. Se mide en todo lo que lo hace posible. Y ahí es donde la realidad se impone.

Donde se rompe Copyright: Reuters

En el papel, el plan era sólido: transporte organizado, acceso controlado, boletaje digital, una operación alineada con estándares internacionales.

Durante un momento, incluso pareció funcionar, pero en eventos de esta escala, no importa cómo empieza, sino dónde se rompe.

Y se rompió en lo más previsible: la llegada.

Miles de personas fueron canalizadas hacia los mismos puntos de acceso, sin dispersión real, sin control suficiente del flujo y, sobre todo, sin información.

Filas detenidas por más de dos horas.

Señal celular colapsada.

Boletos inaccesibles en los teléfonos.

En un evento que depende de lo digital, el sistema dejó de existir justo cuando más se necesitaba.

Cuando la solución se vuelve problema Copyright: Reuters

El acceso eventualmente fluyó, pero lo hizo sacrificando algo esencial: la seguridad.

Los filtros fueron superficiales… en algunos casos, inexistentes. La prioridad dejó de ser revisar a permitir el acceso masivo.

Ese tipo de decisiones no corrigen el problema, solo lo traslada a otro punto, donde el riesgo es mayor.

En el futbol de élite, la seguridad no es negociable. No es un ajuste operativo. Es la base.

Dos realidades en un mismo estadio Copyright: Mexsport

Adentro, el Estadio Banorte respondió.

La cancha, impecable.

Las pantallas, a la altura.

El espectáculo, listo para un Mundial.

Pero esa es solo la parte visible. La otra, la que sostiene toda la experiencia, sigue mostrando lo mismo: conectividad insuficiente, sistemas de pago que fallan, servicios rebasados.

Nada de esto es nuevo y ese es el verdadero problema.

Porque no se sintió como un sistema que falló bajo presión. Se sintió como uno que nunca terminó de estar listo.

La salida también juega Copyright: Reuters

Dejar el recinto confirmó el patrón. Quienes se fueron antes evitaron el caos; quienes se quedaron hasta el final enfrentaron hasta dos horas de traslado.

Cuando la mejor estrategia para el aficionado es perderse parte del partido para evitar la logística, el problema deja de ser anecdótico, se vuelve estructural.

Lo que realmente importa Copyright: Imago7

Habrá explicaciones, ajustes, promesas… siempre las hay. Lamentablemente, el Mundial no evalúa intenciones, evalúa ejecución.

México no necesita demostrar que puede montar un espectáculo dentro del estadio. Eso está resuelto desde hace décadas.

La duda es otra: ¿puede sostener, fuera de él, una operación a la altura de lo que exige un evento global?

Porque nada de lo que ocurrió fue imprevisible y eso es lo más preocupante.

El Estadio Banorte está (casi) listo, el problema es que un Mundial no se juega solo dentro del rectángulo verde.