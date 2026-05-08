Guillermo Ochoa es uno más en la concentración de la Selección Mexicana

Redacción FOX Deportes

Guillermo Ochoa aseguró este lunes que está entusiasmado para iniciar la concentración con la Selección Mexicana con la que podría asistir a su sexto Mundial, un récord histórico. ¡Joyita! 💎



¡Bonito, bonito está nuestro nuevo jersey! 🤩#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/YdSbC0Xa3q — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 11, 2026

"Hoy comienza mi última concentración, pero esta vez la miro distinto. Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo", afirmó el portero a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

En la publicación, Ochoa aparece con la camiseta de la selección mexicana.

El guardameta aseguró que ya se encuentra concentrado con el grupo de 20 jugadores con los que el seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre trabaja desde el jueves pasado y dijo estar preparado para su última justa mundialista.

Ochoa ha sido seleccionado nacional para los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, en los que no vio acción, además de los de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, en los que fue titular.

¡𝗘𝗦 𝗕𝗘𝗟𝗟Í𝗦𝗜𝗠𝗢! 🥹🤩



Incondicionales, nuestro tercer uniforme es una verdadera joya en cada detalle y el orgullo de portar este escudo siempre en el corazón. ¡No podemos dejar de verlo! 😮‍💨#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/Akx9oKzq6s — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 11, 2026

Guillermo Ochoa subrayó el orgullo que tiene por volver a vestir la camiseta verde en el máximo evento futbolístico mundial.

"Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina, fue un privilegio. He vivido noches imposibles, estadios eternos, himnos que todavía me estremecen y momentos que me cambiaron la vida para siempre y aun así cada vez que México llama, algo dentro de mí vuelve a empezar", concluyó.