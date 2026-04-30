Retiro total y definitivo: Guillermo Ochoa se despedirá tras el Mundial

Enrique Gómez

En un par de meses, Guillermo Ochoa no será más un futbolista profesional.

La Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana será el último baile del icónico guardameta. El cancerbero de 40 años se despedirá del futbol tras disputar el sexto Mundial de su carrera.

Lo que hace unos días se manejaba como un retiro inminente, pero solamente de la Selección Mexicana, se ha expandido hacia lo definitivo. Un arquero que parecía incansable finalmente ha encontrado la orilla en su carrera como futbolista; de hecho, esta temporada será la última de su trayectoria.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el canterano del América ha decidido ‘colgar los botines’ unez vez concluya la participación de México en el torneo del verano, por lo que estos partidos que le restan a su club AEL Limassol en la liga de Chipre podrían ser los últimos de su carrera, toda vez que el veterano portero no está contemplado para jugar como titular en el Mundial que se disputará en Norteamérica.

SE RETIRA DESPUÉS DEL MUNDIAL 🥺



Guillermo Ochoa dejará de jugar al futbol una vez que acabe su participación en su sexta Copa del Mundo.



Vía Fabrizio Romano#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/3C6JWrFXlq — La Octava Sports (@laoctavasports) April 30, 2026

La carrera de Guillermo Ochoa en estos 22 años de trayectoria

· 2004, debut con el América

· 2006, convocado al Mundial de Alemania

· 2010, convocado al Mundial de Sudáfrica

· 2011, debut con Ajaccio

· 2014, titular en el Mundial de Brasil

· 2014, debut con Málaga

· 2016, debut con Granada

· 2017, debut con Standard Lieja

· 2018, titular en el Mundial de Rusia

· 2019, regreso al América

· 2022, titular en el Mundial de Catar

· 2023, debut con Salernitana

· 2024, debut con AVS

· 2025, debut AEL Limassol

· 2026, perfilado para el Mundial

Es decir, luego de casi 22 años y siete equipos diferentes en el futbol europeo Ochoa está listo para dejar las canchas. Sin anunciarlo en grande y discreto, como suele llevar su vida privada, uno de los mejores jugadores en la historia del Tri está viviendo los últimos partidos de una inigualable carrera.