Publicación: martes 3 de febrero de 2026

Redacción FOX Deportes

La Selección Argentina eligió Kansas City como su casa en el Mundial 2026

Argentina utilizará las instalaciones del Sporting Kansas City

La Selección Argentina se establecerá en Kansas City en la antesala y durante la fase de grupos del Mundial 2026 y cumplirá sus entrenamientos en el Centro Nacional de Rendimiento de Compass Minerals, casa del Sporting Kansas City de la MLS.

Duelazos de alarido en la fase de grupos del Mundial

México vs Sudáfrica, Grupo A, 11 de junio
Brasil vs Marruecos, Grupo C, 13 de junio
Países Bajos vs Japón, Grupo F, 14 de junio
Bélgica vs Egipto, Grupo G, 15 de junio
Francia vs Senegal, Grupo I, 16 de junio
Inglaterra vs Croacia, Grupo L, 17 de junio
Argentina vs Austria, Grupo J, 22 de junio
Escocia vs Brasil, Grupo C, 24 de junio
Ecuador vs Alemania, Grupo E, 25 de junio
Uruguay vs España, Grupo H, 26 de junio
Noruega vs Francia, Grupo I, 26 de junio
Colombia vs Portugal, Grupo K, 27 de junio

La decisión de establecerse en Kansas City, anunciada a EFE por fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), responde a la intención de priorizar la cercanía con los estadios donde jugará la ‘Albiceleste’ en la primera fase de la Copa del Mundo.

El debut de Argentina, campeón de la pasada edición jugada en 2022 en Catar, será el 16 de junio contra Argelia en el Arrowhead Stadium, situado precisamente en Kansas City y hogar del equipo de la ciudad.

Hasta ahora, estas son las 32 selecciones clasificadas al Mundial

Argentina.
Estados Unidos.
México.
Canadá.
Japón.
Noruega.
Nueva Zelanda.
Ecuador
Uzbekistán
Catar
Argelia
Corea del Sur.
Jordania
Australia.
Brasil.
Colombia.
Uruguay.
Paraguay.
Marruecos
Túnez
Egipto.
Cabo Verde.
Sudáfrica
Inglaterra.
Arabia Saudita
Francia.
Croacia
Portugal
Irán

El Centro Nacional de Rendimiento de Compass Minerals cuenta, entre otras instalaciones, con cinco campos de juego y un laboratorio de rendimiento deportivo que incluye cámaras hiperbáricas y salas de crioterapia.

En cuanto al alojamiento, la delegación argentina tiene previsto hospedarse en el Hotel Origin, dentro de la ciudad, a los pies del río Missouri y a unos 30 kilómetros del campo de entrenamiento y a 15 del estadio.

22 jerseys de ensueño de cara al Mundial de 2026

Adidas presentó la colección de camisetas de local considerando la identidad visual y las tradiciones históricas de cada nación.
Perú, Bélgica, Suecia, Gales, Escocia, Catar y Arabia Saudita
Argelia, Venezuela, Chile, Ucrania, Irlanda del Norte, Hungría, Emiratos Árabes Unidos y Costa Rica.
Alemania, Japón, España, Argentina, México, Italia y Colombia.
Alemania
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Bélgica
Catar
Chile
Colombia
Costa Rica
Emiratos Árabes Unidos
Escocia
España
Gales
Hungría
Irlanda del Norte
Italia
Japón
México
Perú
Suecia
Ucrania
Venezuela

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS