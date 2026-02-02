La Selección Argentina eligió Kansas City como su casa en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

La Selección Argentina se establecerá en Kansas City en la antesala y durante la fase de grupos del Mundial 2026 y cumplirá sus entrenamientos en el Centro Nacional de Rendimiento de Compass Minerals, casa del Sporting Kansas City de la MLS. Duelazos de alarido en la fase de grupos del Mundial

La decisión de establecerse en Kansas City, anunciada a EFE por fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), responde a la intención de priorizar la cercanía con los estadios donde jugará la ‘Albiceleste’ en la primera fase de la Copa del Mundo.

El debut de Argentina, campeón de la pasada edición jugada en 2022 en Catar, será el 16 de junio contra Argelia en el Arrowhead Stadium, situado precisamente en Kansas City y hogar del equipo de la ciudad.

Hasta ahora, estas son las 32 selecciones clasificadas al Mundial

El Centro Nacional de Rendimiento de Compass Minerals cuenta, entre otras instalaciones, con cinco campos de juego y un laboratorio de rendimiento deportivo que incluye cámaras hiperbáricas y salas de crioterapia.

En cuanto al alojamiento, la delegación argentina tiene previsto hospedarse en el Hotel Origin, dentro de la ciudad, a los pies del río Missouri y a unos 30 kilómetros del campo de entrenamiento y a 15 del estadio.