España y Argentina podrían jugar la final del Mundial 2026

Oscar Sandoval

Cada vez falta menos para el sorteo de la FIFA que definirá la fase de grupos del Mundial 2026, ya se conocen a los equipos que ocuparán un lugar en el bombo 1 y el máximo organismo reveló el procedimiento. El sorteo del Mundial 2026 toma forma y estas serían las cabezas de grupo

Las selecciones mejores clasificadas que son España y Argentina en el ranking FIFA tendrán un lugar en cuadros opuestos durante las eliminatorias para enfrentarse en una posible final, esto dependerá de que avancen como primer lugar de su sector en la Copa del Mundo.

El procedimiento se repite con la tercera y cuarta selección del ranking que son Francia e Inglaterra quienes tendrían que eliminarse con la ‘Furia Roja’ y la 'Albiceleste' en las semifinales.

Después del sorteo se darán a conocer los horarios oficiales, así como la información sobre el estadio en el que se llevará a cabo cada juego de la fase de grupos.