¿Qué selecciones debutarán en el Mundial 2026?

El Mundial 2026 que se disputará el próximo verano en México, Estados Unidos y Canadá ya conoce a 42 de los 48 invitados, cuatro de ellos vivirán por primera vez la experiencia de la Copa del Mundo y dos de los países más chicos en extensión han logrado lo inimaginable.

Curazao dio la gran sorpresa en la CONCACAF luego de amarrar el primer lugar de un grupo que tenía a Jamaica como favorita, el proyecto caribeño empezó en 2004 y dio resultado después de 21 años. La isla se convertirá en la nación más pequeña en participar en la Copa del Mundo de la FIFA.

Cabo Verde tenía esa marca luego de clasificar por primera vez a la justa mundialista, en el caribe hay una población cercana a los 150 mil habitantes mientras que en África se registran alrededor de 524 mil, dos países que escribirán los primeros capítulos de su historia en el torneo.

Uzbekistán y Jordania ganaron con todo merecimiento su lugar en el próximo Mundial 2026 luego de superar la fase de clasificación en Asia y lo consiguieron tras quedar en el segundo lugar de su grupo. Las cuatro selecciones formarán parte del Bombo 4 en el próximo sorteo del 5 de diciembre.