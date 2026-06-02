Publicación: miércoles 3 de junio de 2026

Reuters

Austria no modificará su lista a pesar de la lesión de Christoph Baumgartner

'The Boys' debutarán en el torneo el 16 de junio frente a Jordania.

El técnico Ralf Rangnick decidió no convocar a ningún sustituto para su plantilla del Mundial tras la baja por lesión del centrocampista Christoph Baumgartner, informó el miércoles la Federación Austriaca de Futbol (OFB, por sus siglas en alemán).

Baumgartner quedó descartado para el torneo tras sufrir una lesión de muslo antes de la victoria 1-0 en el partido amistoso del lunes contra Túnez.

La baja del jugador de 26 años del RB Leipzig se considera un duro golpe para Austria.

"Por supuesto, es una noticia muy amarga para Christoph y para nosotros como equipo".

La selección parte hacia Estados Unidos el jueves 4 de junio, antes de su primer partido del Grupo J contra Jordania el martes 16, al que seguirán los encuentros contra Argentina y Argelia.

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