Oscar Sandoval
RB Leipzig recuperó la exigencia y su esencia en la Bundesliga
Tras un año de reconstrucción, Leipzig logró su principal objetivo
Después de la peor temporada de su historia en la Bundesliga, RB Leipzig se reconstruyó para comenzar de cero y Ole Werner fue el elegido, la apuesta por el técnico dio resultados en la primera oportunidad porque el club selló su clasificación a la próxima edición de la Champions League antes de tiempo.
Leipzig irrumpió con fuerza desde su debut en la Bundesliga gracias a la ideología del club que se basa en el fichaje de jóvenes figuras, gente de casa con experiencia y un futbol dinámico e intenso que lo llevó a la Liga de Campeones en ocho de las últimas 10 campañas.
Sin embargo, fracasó el curso pasado y por segunda ocasión quedó fuera de competencias internacionales, era necesario iniciar un nuevo proyecto con el mismo objetivo y Werner recibió la oportunidad después de cuatro años al frente de Werder Bremen.
El técnico comenzó con algunas dudas y fue de menos a más, con el pasar de las jornadas asentó a los ‘Toros Rojos’ cerca de la zona europea y estos embistieron sobre el final con seis victorias en los últimos siete partidos que le aseguraron un lugar en el mejor torneo a nivel de clubes para la próxima temporada.
Leipzig deberá aprender de los errores para evitar un nuevo fracaso, su regreso a la Champions League lo devuelve a la élite del futbol europeo y lo compromete a seguir luchando por otro objetivo que le queda pendiente, el título de la Bundesliga.
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