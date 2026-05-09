RB Leipzig recuperó la exigencia y su esencia en la Bundesliga

Oscar Sandoval

Después de la peor temporada de su historia en la Bundesliga, RB Leipzig se reconstruyó para comenzar de cero y Ole Werner fue el elegido, la apuesta por el técnico dio resultados en la primera oportunidad porque el club selló su clasificación a la próxima edición de la Champions League antes de tiempo. We're so back @ChampionsLeague 🤩🌟



UCL qualification secured ✅ pic.twitter.com/MxOqBCZQeR — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) May 9, 2026

Leipzig irrumpió con fuerza desde su debut en la Bundesliga gracias a la ideología del club que se basa en el fichaje de jóvenes figuras, gente de casa con experiencia y un futbol dinámico e intenso que lo llevó a la Liga de Campeones en ocho de las últimas 10 campañas.

Sin embargo, fracasó el curso pasado y por segunda ocasión quedó fuera de competencias internacionales, era necesario iniciar un nuevo proyecto con el mismo objetivo y Werner recibió la oportunidad después de cuatro años al frente de Werder Bremen.

The @ChampionsLeague is coming back to Leipzig 💫



We already can't wait 😍 pic.twitter.com/Kh2qT1u4Do — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) May 11, 2026

El técnico comenzó con algunas dudas y fue de menos a más, con el pasar de las jornadas asentó a los ‘Toros Rojos’ cerca de la zona europea y estos embistieron sobre el final con seis victorias en los últimos siete partidos que le aseguraron un lugar en el mejor torneo a nivel de clubes para la próxima temporada.

Leipzig deberá aprender de los errores para evitar un nuevo fracaso, su regreso a la Champions League lo devuelve a la élite del futbol europeo y lo compromete a seguir luchando por otro objetivo que le queda pendiente, el título de la Bundesliga.