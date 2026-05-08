Publicación: viernes 8 de mayo de 2026

EFE

Lionel Messi eligió a sus favoritos para ganar el Mundial... Argentina no es uno de ellos

El '10' destacó a tres selecciones como candidatas al título.

El argentino Lionel Messi expresó que hay seleccionados que llegan mejor que la 'Albiceleste' al Mundial 2026 y apuntó como favoritos a Francia, España y Brasil.

"Sabemos que el Mundial siempre es complicado por las selecciones que hay, y hay que ilusionarse como siempre se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor".

Consultado por cuáles cree que son los favoritos, la 'Pulga' respondió: "Yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, que tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España y Brasil, si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, creo que Brasil siempre es candidato y tiene los jugadores para poder pelear en todas las competiciones oficiales".

Leo Messi le cumplió a sus aficionados

Luego mencionó, además, en un segundo escalón, a los seleccionados de Alemania, Inglaterra y Portugal, que dijo "tiene una selección muy competitiva y buena".

Sin embargo, aclaró que en los Mundiales "hay muchas selecciones de gran nivel" y "siempre aparece alguna sorpresa.”

En alusión al presente de Argentina, subrayó que el equipo "llega bien, aunque hoy hay muchos chicos que están pasando por lesión o falta de ritmo" y agregó: "La verdad es que cuando el grupo está junto, quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar".

Julián Álvarez y el gol con el que superó a Lionel Messi en la Champions League

Julián llegó a la marca de 25 goles en Champions League en 41 partidos y superó a Leo Messi (42) como el sudamericano en llegar a esa marca goleadora en menos partidos
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El jugador del Inter Miami se refirió además al recambio en la 'Albiceleste' y destacó que "hay muchos jóvenes que ya van a jugar su segundo Mundial, ya tienen muchos partidos encima y todavía siguen siendo jóvenes".

"Aparte quedó demostrado en este tiempo que siguen apareciendo y sigue habiendo muchos chicos que vienen de abajo con muchas ganas y mucha fuerza".

Messi fue consultado además por las dudas en torno a la convocatoria de Neymar al Mundial 2026 y no ocultó su deseo: "Es un amigo y obviamente que me encantaría que esté en el Mundial".

Lionel Messi y el Inter Miami ya estrenaron su nueva casa

El NU Stadium, nueva casa del Inter Miami, abrió sus puertas.
Lionel Messi anotó el segundo gol en la historia de este inmueble a los 10 minutos, al empatar 1-1 el marcador. Guilherme fue quien anotó el primer gol al 6'.
El recinto ubicado en Miami, tiene capacidad para 26 mil aficionados.
Así se vivió el primer día del NU Stadium, casa permanente del Inter Miami.
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"Ojalá pueda estar, siempre en los Mundiales todos queremos que estén los mejores y Ney esté como esté siempre va a ser uno de ellos, y sería lindo verlo en el Mundial por lo que significa para Brasil y para el futbol".

El argentino, que cumplirá 39 años el próximo 24 de junio, no hizo mención a un posible retiro del futbol y enfatizó: "Amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más".

Supo a despedida, pero solo Lionel Messi sabe si lo fue

El partido se jugó en La Bombonera, un escenario cargado de simbolismo donde Argentina volvió a presentarse ante su gente
La propia previa del cuerpo técnico ya había señalado que estos partidos eran una oportunidad para que la gente lo viera “dos partidos más”, lo que alimenta la idea de una posible despedida en casa.
Este amistoso formó parte de una doble fecha organizada tras la cancelación de la Finalissima, lo que convirtió el partido en una ocasión especial para el público argentino

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