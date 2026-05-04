Héctor Cantú
Neymar, bajo investigación por agredir al hijo de Robinho
Otro escándalo más para Ney a unos días de saber si irá o no a la Copa del Mundo
En plena crisis por saber si estará o no presente en la convocatoria de Brasil rumbo a la Copa del Mundo, un nuevo escándalo golpea la imagen de Neymar Jr.
El club brasileño Santos ha informado la apertura de una investigación para deslindar responsabilidades ante una acusación sobre agresión de Neymar a un compañero de equipo.
Según informa la prensa brasileña, ‘Ney’ habría propinado una patada y un golpe en el rostro, con la mano abierta, a Robinho Jr, hijo del exjugador del Real Madrid y el Milan y quien hoy se encuentra encarcelado.
El momento de tensión se habría dado durante una sesión de entrenamiento del Santos donde, presuntamente, Robinho habría hecho un caño (túnel) a Neymar, acto que habría molestado al exjugador del Barcelona.
Horas después, Neymar habría llamado al hijo de su excompañero de selección para disculparse y que la situación no trascendiera.
A pesar del gesto, el ‘Peixe’ habría iniciado una investigación para determinar si Neymar es acreedor a alguna sanción, deportiva o económica.
Santos enfrentará este martes a Deportivo Recoleta en calidad de visitante como parte del torneo Conmebol Sudamericana correspondiente a la semana 4
