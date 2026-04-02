¡Ojo Carlo Ancelotti!, Neymar Jr. fue decisivo en el triunfo de Santos

EFE

Con un decisivo Neymar, que dio la asistencia para el primer gol y tuvo importante participación en el segundo, el Santos se impuso este jueves por 2-0 al Remo en partido por la novena jornada del Campeonato Brasileño; consiguió su segunda victoria en nueve partidos y se alejó de los amenazados con el descenso.

El Santos volvió a tener una actuación irregular en su casa, el estadio Vila Belmiro, pero venció gracias a la calidad individual de su principal estrella, que intenta convencer al seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, de que está en condiciones de ser convocado para el Mundial de 2026.

🎁🇧🇷 Neymar Jr, back with a left footed assist for Santos tonight.



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Neymar, de 34 años y mayor anotador de la selección brasileña, concedió un pase perfecto, con el balón pasando por varios defensas rivales, para que Thaciano abriera el marcador en el minuto 39 del primer tiempo.

A los 36 del segundo tiempo el exjugador de Barcelona y del PSG lideró una jugada ofensiva, dejó por el camino a sus marcadores y consiguió dejar el balón en perfectas condiciones para que el lateral argentino Gonzalo Escobar asistiera a Moisés, autor del segundo gol del Santos.

Pese a que aún no está en sus mejores condiciones físicas, Neymar brilló en el partido, atrajo la atención de la defensa contraria todo el tiempo y protagonizó algunas vistosas y peligrosas jugadas.

La victoria tras varios reveses permitió al Santos ascender hasta el duodécimo lugar en la clasificación, con 10 puntos y a 9 unidades del líder Palmeiras, pero alejarse de los cuatro últimos, a los que estaba amenazado con volver y que son castigados con el descenso.

O lance do 3º cartão amarelo do Neymar, é por conta disso está fora da próxima partida contra o Flamengo.



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La mala noticia para Neymar fue que recibió una tarjeta amarilla cuando faltaban cinco minutos para el final del partido por una discusión con un rival y, tras acumular tres advertencias, tendrá que cumplir una fecha de suspensión el domingo, cuando Santos visitará al Flamengo.

El principal jugador del Santos se irritó con un rival por una falta y sufrió una sanción que podía haber evitado pese a que consiguió ignorar las provocaciones de los hinchas del Remo, que en varias ocasiones le gritaron "no vas al Mundial".

La suspensión reduce a doce el número de partido que Neymar podrá disputar hasta el 18 de mayo, cuando Ancelotti anunciará la lista de 26 brasileños convocados para disputar el Mundial 2026.

La estrella del Santos, que hasta ahora no ha sido convocado ninguna vez por el técnico italiano, no viste la camisa de la Canarinha desde octubre de 2023, cuando se lesionó en un partido entre Brasil y Uruguay por las eliminatorias mundialistas.

Ancelotti ha insistido desde que asumió como técnico de Brasil, en mayo de 2025, que solo convocará a los jugadores que estén al 100 % de sus condiciones físicas y que Neymar no lo está.

Neymar regresó al Santos el año pasado con la intención de recuperarse y volver a la selección brasileña, pero desde entonces ha estado más tiempo de baja por lesiones y problemas musculares que en la cancha, aunque confía en ser tenido en cuenta por su historial.