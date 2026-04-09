Inglaterra jugará dos amistosos en Florida previo al Mundial

EFE

La Selección Inglesa anunció este jueves que jugará dos amistosos en Estados Unidos, ante Nueva Zelanda y Costa Rica, para ultimar su preparación antes del inicio de la Copa del Mundo.

Los de Thomas Tuchel jugarán los dos partidos en Florida. Se medirán a Nueva Zelanda el sábado 6 de junio en el Raymond James Stadium en Tampa Bay y a Costa Rica, el miércoles 10 de junio en el Inter&Co Stadium en Orlando.

Serán sus últimos amistosos antes del torneo mundialista en el que los ingleses debutarán el 17 de junio contra Croacia. Después se enfrentarán a Ghana el 23 de junio y cerrarán la fase de grupos contra Panamá el 27 del mismo mes.

Inglaterra realizará una especie de pretemporada en Florida antes del inicio del Mundial, por lo que las sedes elegidas para los amistosos han sido Tampa Bay y Orlando, antes de desplazarse a su cuartel general durante el torneo en Kansas City.