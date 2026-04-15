Francia confirma partido de preparación ante Costa de Marfil

Alejandro Urtusuástegui

Francia confirmó un partido amistoso de preparación rumbo al Mundial, en el que se enfrentará a Costa de Marfil.

El encuentro se disputará en el Estadio de la Beaujoire, en Nantes el próximo 4 de junio a las 19:10 horas, tiempo local (13:10 ET/10:10 PT).

El duelo enfrentará a la mejor selección del mundo con el sexto equipo más poderoso de la Confederación Africana de Futbol (CAF).

La elección de la sede no es casual, ya que tanto Didier Deschamps, técnico de Francia, como Emerse Faé, técnico de Costa De Marfil, tienen vínculos con el FC Nantes. Además, se ha confirmado que este será el último Mundial de Deschamps al frente de ‘Les Bleus’.

Francia llega con confianza tras sus recientes resultados en amistosos, con victorias ante la Selección de Brasil (2-1) y la Selección de Colombia (3-1), lo que la coloca como uno de los equipos favoritos para llevarse el título.

Por su parte, para Costa de Marfil representa una oportunidad clave para medirse ante una potencia europea, especialmente tras su regreso a la Copa del Mundo luego de 12 años de ausencia.

En la fase de grupos, los africanos comparten el Grupo E con Alemania, Ecuador y Curazao. Por su parte, Francia integra el Grupo I junto a Senegal, Noruega e Irak.