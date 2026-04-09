Didier Deschamps, nuevo candidato para el banquillo del Real Madrid

Redacción FOX Deportes

La continuidad de Álvaro Arbeloa con el Real Madrid es incierta y ya se han destapado rumores sobre los posibles contendientes para tomar las riendas del equipo, entre ellos: Didier Deschamps.

El contrato del entrenador con la Selección Francesa expira al término de la Copa del Mundo por lo que su nombre ha sido relacionado con la entidad ‘Merengue’.

De acuerdo con RMC Sport, el técnico ha sido incluido “en la lista de finalistas del Real Madrid”. La radiodifusora francesa aseguró que aunque no se ha oficializado, Deschamps ha sido muy claro sobre su futuro.

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En noviembre de 2025 dijo que “estoy poniéndole fin a un capítulo largo y maravilloso, pero no me estoy retirando. Nunca digas nunca, pero no me veo dirigiendo a otro equipo nacional”.

Esas declaraciones y el hecho de que en el Real Madrid juegan Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé, todos seleccionados francés, han promovido que el rumor tome fuerza.