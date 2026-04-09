Publicación: viernes 10 de abril de 2026

Redacción FOX Deportes

Didier Deschamps, nuevo candidato para el banquillo del Real Madrid

Su salida de la Selección Francesa tras el Mundial impulsa los rumores.

La continuidad de Álvaro Arbeloa con el Real Madrid es incierta y ya se han destapado rumores sobre los posibles contendientes para tomar las riendas del equipo, entre ellos: Didier Deschamps.

El contrato del entrenador con la Selección Francesa expira al término de la Copa del Mundo por lo que su nombre ha sido relacionado con la entidad ‘Merengue’.

De acuerdo con RMC Sport, el técnico ha sido incluido “en la lista de finalistas del Real Madrid”. La radiodifusora francesa aseguró que aunque no se ha oficializado, Deschamps ha sido muy claro sobre su futuro.

Francia escaló al primer lugar del Ranking FIFA; México sigue fuera del 'Top 10'

Francia escaló al primer lugar del Ranking FIFA; México sigue fuera del 'Top 10'
15. México - 1681 puntos
10. Alemania - 1730 puntos
9. Bélgica - 1734 puntos
8. Marruecos - 1755 puntos
7. Países Bajos - 1757 puntos
6. Brasil - 1761 puntos
5. Portugal - 1763 puntos
4. Inglaterra - 1825 puntos
3. Argentina - 1874 puntos
2. España - 1876 puntos
1. Francia - 1877 puntos

En noviembre de 2025 dijo que “estoy poniéndole fin a un capítulo largo y maravilloso, pero no me estoy retirando. Nunca digas nunca, pero no me veo dirigiendo a otro equipo nacional”.

Esas declaraciones y el hecho de que en el Real Madrid juegan Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé, todos seleccionados francés, han promovido que el rumor tome fuerza.

Así vivió Real Madrid la derrota que lo aleja de ganar La Liga

Kylian Mbappé no creía lo que sucedía en la cancha
La victoria fue un auténtico bálsamo para Mallorca

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS