Álvaro Arbeloa acepta que La Liga está "difícil" para Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Álvaro Arbeloa, admitió tras la derrota de Real Madrid sobre Mallorca que "la liga está más difícil" porque quedan menos partidos y la distancia "puede ser mayor".

"Está claro que la liga está más difícil que antes de empezar el partido. Nuestro siguiente objetivo es ganarlo todo. Para ello tenemos que rendir a un nivel mucho más alto, está más difícil porque la distancia puede ser mayor esta noche (tras el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona), pero el objetivo tiene que ser ese", admitió.

"El contexto, la ansiedad de verte por detrás en el marcador. No hemos tenido la paciencia ni hemos sacado lo trabajado durante la semana. Nos han faltado muchas cosas, hemos hecho una primera parte bastante mejor que la segunda, necesitábamos mucho más", destacó.

El técnico madridista mandó un mensaje a su plantilla tras su mal rendimiento en el regreso a la liga tras el parón de selecciones: "Tienen que entender que sin dar el 200 por ciento no íbamos a ganar, te despistas un momento y te cuesta un gol, cuando no tienes acierto se acaba pagando".

Arbeloa se atribuyó toda la responsabilidad del resultado: "Esta derrota es toda mía, necesito que piensen ya en el martes, cuando salgan de aquí ya se ha acabado. Soy el que toma decisiones y es una derrota del entrenador del Real Madrid. Necesito que se preparen para darlo todo en la 'Champions' contra Bayern de Munich", declaró.