Mallorca venció a Real Madrid que necesita un milagro en La Liga

Oscar Sandoval

Mallorca derrotó 2-1 a Real Madrid con un gol en tiempo añadido que lo sacó de la zona de descenso y que dejó al equipo blanco con La Liga al borde de lo imposible. Los ‘Merengues’ necesitan ayuda del Atlético para evitar que Barcelona se enfile rumbo al título.

Mallorca consiguió el resultado que necesitaba para seguir pensando en la permanencia, dio la sorpresa ante el Madrid que no pudo con Leo Román. El portero del conjunto balear se lució ante Kylian Mbappé y después con Arda Güler para llegar al descanso con la portería en cero.

El medio tiempo estaba por llegar cuando Pablo Maffeo desbordó por la banda derecha y metió un balón al área que controló Manu Morlanes quien definió ante Andriy Lunin para marcar el 1-0 a los 42 minutos en el primer disparo al arco de los ‘Bermellones’.

VICTORIA DEL



𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐃𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐌𝐀𝐋𝐋𝐎𝐑𝐂𝐀



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Roman volvió a aparecer para atajarle un disparo a Mbappé al inicio de la segunda mitad y confirmarse como la figura del encuentro. Al Madrid no le valía otro resultado más que la victoria para seguir peleando por el título, pero le faltaba calor en la sangre y futbol para darle la vuelta al resultado.

Los visitantes como pudieron comenzaron a invadir el área de Mallorca con balones al área y Eder Militao consiguió el empate con un cabezazo al 88 que parecía invitar al equipo blanco a buscar el triunfo sobre la hora, pero la historia fue otra.

Mallorca consiguió la victoria con un gol de Vedat Muriqi al 91 que de momento vale la salvación y dejó al conjunto ‘Merengue’ dependiendo del Atlético para seguir con vida en La Liga.