Francia le da un paseo a Brasil antes del Mundial 2026

Héctor Cantú

Francia firmó su etiqueta de favorito para ser campeona del mundo luego de exhibir a un combinado de Brasil que nunca se encontró sobre la cancha y terminó su primer partido de la fecha FIFA.

El equipo galo alineó desde el primer minuto con la presencia de Kylian Mbappé, quien demostró que la lesión de su rodilla está totalmente superada y pasa lista para ser el comandante de su selección en el Mundial.

El delantero del Real Madrid fue el encargado de abrir el marcador con una definición exquisita, esperando la salida de Ederson Moraes para picarle el balón por lo alto y abrir el tanteador.

¿Kylian Mbappé, lesionado?, en su rodilla solo hay magia

Aunque Brasil intentó competir sobre la cancha, la altísima calidad de los franceses en cada una de sus líneas llevó a la Canarinha a esperar en la parte de atrás.

Vinicius Júnior y Raphinha pasaron prácticamente desapercibidos en este cotejo donde, de principio a fin, Francia decidió el ritmo del encuentro.

Ni siquiera la expulsión de Upamecano a los 10 minutos de la segunda parte, permitió que los sudamericanos se hicieran del dominio del encuentro.

El segundo tanto llegó en la parte complementaria con una definición muy similar a la primera. En esta ocasión fue Ekitiké quien, ahora por el costado izquierdo, superó la salida del meta brasileño para poner el 2-0 definitivo.

A 1 but du record d’Olivier Giroud ⏳ pic.twitter.com/foarQeFbH5 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 26, 2026

Ha sido en este partido cuando Kylian Mbappé ha quedado a un gol de igualar la marca de Olivier Giroud como el máximo goleador en la historia de Francia.

A 10 minutos de final, Brasil logró recortar distancias en el tanteador gracias al gol de Bremer, quien se encontró co un balón dentro del área que solo necesitó conectar para enviarlo al fondo de las redes.

Esta cifra de 57 goles podría ser alcanzada y superada en el próximo partido de los galos, en el que enfrentarán a Colombia en su siguiente partido amistoso.