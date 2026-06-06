¿México, Estados Unidos o Canadá, quién llegará más lejos en el Mundial?

Enrique Gómez

Se espera que los tres anfitriones avancen a la siguiente ronda del Mundial, más cuando hasta tres equipos pueden clasificar por cada grupo, pero ¿quién tendrá una participación más digna para la CONCACAF?

Si evaluamos el ciclo mundialista de México, Estados Unidos y Canadá, veremos que los tres están fuera de los 10 primeros del Ranking FIFA. De hecho, si este conteo fuera canónico, el Tri tendría que conformarse con avanzar a los octavos de final, mientras que, para los otros dos locales, habrían cumplido si logran superar la fase de grupos y firman una despedida decorosa en los 16vos de final.

¿Qué anfitrión realmente puede competir? Aquí sus cartas de presentación actualizadas:

Ranking FIFA

1. MEX: 14°

2. EUA: 17°

3. CAN: 30°

Valor de mercado (Transfermarkt)

1. EUA: 17° (385 MDE)

2. CAN: 26° (196 MDE)

3. MEX: 27° (191 MDE)

Partidos en 2026

1. MEX: 6 victorias, 2 empates y 0 derrotas

2. CAN: 2 victorias, 3 empates y 0 derrotas

3. EUA: 1 victorias, 0 empates y 3 derrotas

Efectividad en Mundiales

1. MEX: 36% (60 partidos)

2. EUA: 31% (37 partidos)

3. CAN: 0% (6 partidos)

Títulos de CONCACAF (2022-2025)

1. MEX: 3 (2 Copas Oro y 1 Nations League)

2. EUA: 2 (2 Nations League)

3. CAN: 0

Los 7 jugadores de México que sí o sí serán titulares ante Sudáfrica

La Selección Mexicana (por mucho la de mayor tradición futbolística e interés en este deporte) lidera en cuatro de estos cinco parámetros, sin embargo, es la que tiene la peor plantilla según los especialistas, por lo que parece ser la que posee menos materia prima para trascender en este torneo en Norteamérica, el cual se jugará, en su mayoría en los Estados Unidos.

El gran sueño de México es avanzar a cuartos de final y lo cierto es que para Estados Unidos eso también sería más que suficiente, en tanto, Canadá sí que está obligado a algo: ganar su primer partido en un Mundial.