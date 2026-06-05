Canadá disputará su último amistoso frente a Irlanda

EFE

Canadá afronta este viernes en el Stade Saputo de Montreal su último ensayo ante Irlanda antes de debutar en el Mundial 2026, un partido que servirá a Jesse Marsch para despejar las últimas dudas de una selección que llega ilusionada por jugar en casa, pero condicionada por varias incógnitas físicas.

La Selección Canadiense abrirá el torneo el próximo 12 de junio en Toronto frente a Bosnia y Herzegovina, por lo que el encuentro ante los irlandeses será la última oportunidad para afinar mecanismos y comprobar el estado de varios futbolistas que han llegado entre algodones a la concentración.

Canadá está incluida en el Grupo B del Mundial con Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.

La principal noticia de la semana fue la confirmación de que Maxime Crépeau será el portero titular de Canadá en la Copa del Mundo. Marsch puso fin así a un debate que se prolongaba desde hace meses con Dayne St. Clair y apostó por la experiencia del guardameta, que se perdió el Mundial de Catar por una grave lesión sufrida semanas antes del torneo.

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Pero las mayores preocupaciones del seleccionador están en otras zonas del campo. El defensa Moïse Bombito, considerado uno de los pilares del equipo, sigue intentando recuperar el ritmo competitivo tras la fractura de tibia sufrida el pasado octubre.

El central tuvo molestias después de disputar unos minutos en la victoria por 2-0 ante Uzbekistán y ni siquiera pudo entrenarse con normalidad esta semana, por lo que su participación ante Irlanda es incierta.

Tampoco estará disponible Alphonso Davies, que continúa recuperándose de una lesión muscular. Aunque el capitán no está descartado para el estreno mundialista, el cuerpo técnico no quiere correr riesgos con una de las grandes figuras del combinado canadiense.

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En el plano ofensivo, Jonathan Osorio llega reforzado tras marcar contra Uzbekistán, mientras que Jayden Nelson aprovechó su oportunidad con un gol y una actuación que ha reavivado el debate sobre quién debe ocupar la plaza que dejó vacante Marcelo Flores, baja para el Mundial por una grave lesión de rodilla.

Marsch ha señalado que tomará una decisión definitiva una vez concluya el amistoso de Montreal.

Irlanda, por su parte, comparecerá con un equipo muy renovado. El seleccionador Heimir Hallgrímsson ha convocado una plantilla con numerosos jugadores jóvenes y poca experiencia internacional después de quedarse fuera del Mundial.

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El veterano Séamus Coleman ejercerá como líder de un grupo en el que también destaca el delantero Troy Parrott, principal referencia ofensiva del conjunto visitante.

Marsch espera que la inexperiencia irlandesa no reduzca la exigencia del ensayo. El técnico estadounidense considera que los jóvenes convocados querrán ganarse un puesto en futuras convocatorias y anticipa un rival agresivo y sin complejos.

El partido es sólo el segundo entre ambas selecciones. En el anterior, en 2003, Irlanda ganó 3-0.