Irlanda terminó con las ilusiones de Hungría y jugará el repechaje

Oscar Sandoval

Hungría tenía el boleto al repechaje desde que saltó al terreno de juego, le bastaba el empate para dejar a Irlanda fuera del Mundial y tenía la ventaja a 10 minutos del final, pero pudo más el corazón del ‘Ejercito Verde’ que igualó al 80 y marcó un gol agónico en el 90+6 para seguir pensando en el Mundial 2026 por la vía del repechaje.

Hungría vivió una montaña rusa de emociones frente a Irlanda que terminó de la peor manera, con la grada en silencio y los jugadores derrumbados sobre la cancha luego de perder la oportunidad de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Dániel Lukacs prendió la llama de la esperanza a los tres minutos con el 1-0 a favor de los húngaros, sin embargo, los visitantes mandaron el mensaje de que pelearían por el segundo lugar del grupo y empataron a los 15 minutos con un penal de Troy Parrott quien fue el gran protagonista del partido.

Barnabás Varga anotó el 2-1 al 37 con un golazo luego de bajar el balón con el pecho y rematar desde fuera del área para colocar el balón en el ángulo, dejando a Hungría con un pie en el repechaje.

Irlanda salió a la segunda mitad dispuesta a todo, tenía la obligación de remontar el resultado para clasificar al repechaje y conforme fueron avanzando los minutos llevó a su rival a su propia área igualando el partido al 80 con el segundo de la noche de Parrott.

Hungría apostó por defender, que no es su especialidad y dio por bueno el empate, pero ‘El Ejercito Verde’ lo intentó a la desesperada y remontó al 90+6 con el tercer gol de Parrott que dejó a los locales hundidos y eliminados, convirtiéndose en el héroe de Irlanda que peleará por un boleto a la Copa del Mundo en el repechaje de la UEFA.