Marcelo Flores confirmó la gravedad de su lesión y se perderá el Mundial

Redacción FOX Deportes

La lesión de Marcelo Flores se confirmó como uno de los golpes más duros previos al Mundial 2026. El atacante de Tigres publicó un mensaje en sus redes sociales donde informó que se rompió el ligamento cruzado anterior (ACL), apenas horas después de salir lesionado durante la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante Toluca.

La publicación del futbolista puso fin a las especulaciones sobre la gravedad de la lesión. Aunque inicialmente se esperaba el resultado de estudios médicos, el propio jugador reveló el diagnóstico al agradecer los mensajes de apoyo recibidos y prometer que regresará más fuerte tras este difícil momento.

Marcelo Flores confirms via his Instagram that he has torn his ACL.



Jesse Marsch says he will not participate at the #FIFAWorldCup. pic.twitter.com/EVyBJTYZNx — TSN (@TSN_Sports) May 31, 2026

La lesión ocurrió en una jugada del segundo tiempo de la final continental, cuando Flores sufrió un problema en la rodilla derecha que le impidió continuar en el encuentro. Las imágenes mostraron al atacante con evidentes molestias, lo que encendió las alarmas tanto en Tigres como en la selección de Canadá.

REPORTE MÉDICO



📌 Informamos a nuestra afición que Marcelo Flores sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será operado en los próximos días. pic.twitter.com/Spj66NfIam — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 31, 2026

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, todo apunta a que Flores quedará fuera de la justa. Una recuperación por rotura de ligamento cruzado anterior suele requerir varios meses de rehabilitación, por lo que Canadá deberá recurrir a un reemplazo para cubrir la sensible baja de uno de sus jóvenes talentos.