Tigres, más cerca que nadie de la final de la Copa de Campeones de CONCACAF

Enrique Gómez

Entonces, Tigres podría hasta empatar en el partido de vuelta y aun así avanzar a la final de la Copa de Campeones de CONCACAF. Gran resultado el que consiguió el club mexicano en su visita al sureste de Estados Unidos.

Victoria 1-0 del equipo de Guido Pizarro ante el Nashville SC, el club que eliminó al Inter Miami y al América, pero que además de perder el partido, permitió que su rival hiciera gol de visitante, el principal criterio de desempate, aunque, para ser francos, casi cualquier marcador triunfal en la vuelta le daría el pase al partido por el título.

Golazo de Ángel Correa, que sigue demostrando ser uno de los mejores delanteros del futbol mexicano y también de toda la región, pues vaya que ha marcado la diferencia desde que llegó al equipo ‘felino’.

GOLAZO DE ÁNGEL CORREA VS NASHVILLE



Tigres ya lo gana 0-1 y lo importante, ya anotó como visitantepic.twitter.com/aL7acAcACK — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) April 29, 2026

A los pocos minutos de que el conjunto local en el GEODIS Park viera anulado su gol por fuera de lugar, el campeón del mundo con Argentina en 2022 hizo un gol incuestionable desde fuera del área.

Pasando los 32 minutos, una serie de pases (y autopases) entre Fernando Gorriarán, Juan Pablo Vigón y Juan Brunetta, resultó en un balón hacia los linderos del área; ahí, Correa lo domó con los tachones y cuando se levantó, prendió un zurdazo imparable que dobló al portero y se coló a la base del segundo poste.

La vuelta está programada para el martes 5 de mayo y si Tigres gana o empata, estará en la final de la 'Concachampions'; si cae 1-0 habrá alargue, mientras que cualquier otra marcador de derrota lo elimina.