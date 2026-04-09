Ángel Correa u 'Hormiga' González, ¿quién es el mejor delantero de la Liga MX?

Enrique Gómez

Hay cosas que los ojos humanos no ven o que el corazón ignora y para eso, está la Inteligencia Artificial.

Sin favoritismos ni banderas: la ciencia elige al argentino Ángel Correa por encima de Armando González, líder del goleo del Clausura 2026 y uno de los consentidos de la afición mexicana antes del Mundial.

De acuerdo con las estadísticas de la plataforma Comparisonator, que evalúa todos los parámetros del juego (en ataque, defensa, pases y hasta el aspecto físico), el delantero de Tigres es el mejor futbolista en su posición, pese a que ‘solo’ tiene tres goles en el Clausura 2026, nueve menos que la ‘Hormiga’.

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Así la comparación total entre el delantero de Chivas y ‘Angelito’ en esta temporada 2025/26:

Armando González

· 5° mejor delantero en la Liga MX

· 2° en promedio de goles

· 32° en asistencias realizadas

· 22° en regates exitosos

· 16° en balones recuperados

· 7° en pases completados

Ángel Corrrea

· El delantero número 1 en la temporada

· 13° en promedio de goles

· 4° en asistencias realizadas

· 1° en regates exitosos

· 1° en balones recuperados

· 3° en pases completos

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Y es que, aunque el valor más importante de un delantero es el gol, lo que hace Correa en la cancha es tan sobresaliente que es el mejor atacante de todo el futbol mexicano y supera con creces al campeón de goleo del torneo pasado, quien, de acuerdo con la I.A., está posicionado por debajo de otros atacantes como Lucas Di Yorio (Santos), Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético de San Luis).

Entonces, más allá de la gran emoción que genera González para Chivas y la afición de México, el rey del ataque es el campeón del mundo en Catar 2022.

Para la Jornada 14 del Clausura 2026, la ‘Hormiga’ y Ángel Correa se medirán en el ‘Volcán’ y lo que haga cada uno será clave para determinar al ganador de este gran partido entre Tigres y las Chivas.