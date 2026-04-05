Chivas rescata un punto y le arruina la noche a Pumas

Hiram Marín

Pumas y Chivas protagonizaron uno de esos partidos inolvidables. Con goles, llegadas, grandes actuaciones de los arqueros y un final inesperado, dramático y polémico. Se trató de un 2-2 intenso en el que ninguno de los dos equipos bajaron las manos en algun momento.

Tan claro como que fue un tiempo para cada equipo. En la primera mitad, pese a las llegadas constantes de Guadalajara, los universitarios se fueron arriba con el gol de Uriel Antuna, quien se estrenó con la camiseta de Pumas y como una forma de respeto a su ex equipo prefirió no festejar, aunque el 1-0 era inminente.

Nadie se rindió en la cancha, banquillo y tribunas. Todos lo dimos el máximo hasta el final para sumar esta noche.



Viniendo de atrás 0-2 y con doblete de 'Hormiga', dividimos puntos en casa. pic.twitter.com/SLJzzNN6Mn — CHIVAS (@Chivas) April 6, 2026

Posteriormente vino el autogol de José Castillo que aumentaba el drama para Chivas, que se iban 2-0 abajo, sobre todo porque los ataques habían sido en su mayoría tapatíos y así terminaba la primera mitad.

En el segundo tiempo el equipo de Gabriel Milito mejoró sobre manera. Descifró perfectamente el esquema defensivo de Pumas y al 70' vendría el primero de los dos goles de la noche de Armando 'Hormiga' González para el 2-1.

El 'Rebaño' siguió luchando y ya en tiempo de compensación vino el polémico penal marcado por el árbitro. Fue checado en el VAR y otra vez González tuvo la oportunidad, no la desaprovechó y venció a Keylor Navas para el 2-2 final, que fue el cierre de un gran encuentro.